Une échevine flamande démissionne après un vol à l’étalage : "Je ne suis pas comme ça"

Selon Het Laatste Nieuws, les employés du magasin Hema à Deinze ont remarqué la semaine dernière que l’échevine avait furtivement placé certains objets dans son sac à main. Il s’agissait d’objets de peu de valeur. La police a été appelée et a enquêté sur les faits.

"Je subis actuellement un traitement très lourd pour mes rhumatismes"

"La semaine dernière, j’ai mis des épingles d’une valeur de quatre euros et une petite plante dans mon sac", explique Tress Van Hove chez nos confrères de la VRT. "Je n’ai aucune idée de ce qui vient de se passer, ce sont des choses qui ne m’étaient jamais arrivées auparavant. Je subis actuellement un traitement très lourd pour mes rhumatismes, avec des médicaments très lourds. Ces médicaments peuvent faire perdre aux gens leurs inhibitions. Jamais auparavant de ma vie je n’avais volé quoi que ce soit. Lorsqu’un employé m’a approché au sujet du vol à l’étalage, j’étais très contrarié. Je me suis immédiatement excusé et j’ai payé pour les choses."

Mercredi soir, le CD&V de Deinze a publié un communiqué pour annoncer la démission de l’échevine.