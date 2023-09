L'accord de coopération sur l'EVRAS définitivement adopté par le parlement wallon

Devant une nouvelle école incendiée à Charleroi, Désir et Magnette fustigent les mensonges sur l’Evras

La ministre de l’Education Caroline Désir et le bourgmestre de Charleroi Paul Magnette ont fermement dénoncé, ce vendredi 15 septembre 2023, les “mensonges” et les “campagnes de diffamation” circulant au sujet du projet d’Éducation à la vie relationnelle, affective et sexuelle (Evras) et liés selon eux aux incendies qui ont frappé ces derniers jours plusieurs écoles carolos.