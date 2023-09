La Wallonie autorise l’arrivée des taxis Uber: les conditions pour éviter "la loi de la jungle"

Le décret entrera en vigueur courant 2024. L’objectif du ministre de la Mobilité Philippe Henry (Écolo), avec ce décret qui revisite les règles en vigueur depuis 2007: intégrer la mutation technologique sans provoquer le chaos sur le marché. Et, en théorie, doubler l’offre de transport "taxi".

Pour connaître l’état actuel de l’offre de taxis dans votre commune, cliquez sur notre carte interactive ci-dessous.

Philippe Henry, dans la nouvelle classification établie par le décret, les taxis classiques deviennent les "taxis de station". Les intermédiaires de transport de type Uber seront quant à eux labellisés "taxis de rue". Ce décret les fait donc coexister pour la première fois en Wallonie.

C’est le plus gros changement dans la réforme: on permet l’intégration des nouvelles plateformes, qu’on traduit par "taxis de rue". Il sera donc possible d’avoir des plateformes de type Uber, Bolt, Heetch, etc., via lesquelles on peut réserver son trajet en ligne. C’est une offre plus flexible que celle des taxis classiques. Un point positif pour le citoyen.

Il y a une limite au futur déploiement ? Un numerus clausus ?

Aujourd’hui, les taxis sont soumis à des quotas par commune. On va les conserver mais on ajoute la catégorie des taxis de rue. Le quota par commune va donc doubler. C’est une offre supplémentaire pour le citoyen. Mais ce qui est très important, c’est qu’on ne dérégule pas le secteur. La réforme est conçue avec un tronc commun assez large pour l’ensemble des taxis individuels, de station et de rue.

Ils vont avoir les mêmes obligations et les mêmes droits ?

Pas totalement. Concrètement, dans le tronc commun, on a mis différentes conditions d’accès et de qualité. Il y a trois niveaux: exploitant, plateforme et chauffeur. Pour les indépendants, le niveau exploitant et le niveau chauffeur se confondent la plupart du temps. Pour l’exploitant, il faut un certificat d’accès à la profession, délivré par la Région.

C’est nouveau ?

Les règles pour les taxis ne changent pratiquement pas. ©ÉdA

Certaines modalités sont nouvelles. Comme l’obligation d’un établissement stable en Wallonie, des conditions de moralité, être en ordre d’ONSS, etc. Pour les taxis de rue comme pour les taxis de station. Et il y a la licence d’exploitation délivrée par commune. C’est déjà le cas pour les taxis classiques. Les taxis de rue vont entrer dans le système. Ça, c’est pour le niveau exploitant.

Et pour les plateformes en ligne ?

Pour les taxis de rue et aussi pour les taxis de station (qui peuvent aussi fonctionner en plateforme digitale s’ils le souhaitent), il faut aussi un agrément, un numéro d’entreprise, respecter la législation en vigueur en matière de droit du travail, etc.

Enfin, quelles obligations pour le chauffeur ?

Il doit avoir un certificat de capacité qui, comme la licence, est délivré par la commune. Ça regroupe différents critères de moralité, de qualification professionnelle, etc.

Tous ces éléments-là sont communs aux taxis de rue et aux taxis de station.

Le décret prévoit un cadre tarifaire ?

Il y aura un prix minimum de la course, commun aux deux catégories de taxis. C’est très important que ce soit bien cadré, pour éviter une concurrence complètement débridée. Avant ce décret, il n’y avait pas de prix minimum. Mais il y avait un prix maximum, fixé par la Région. Ça, c’est pour les taxis "classiques". Il n’y a pas de prix maximum pour les taxis de rue. C’est un avantage pour cette catégorie.

Les taxis "classiques", de station, auront des avantages spécifiques aussi ?

Ils sont bien identifiés, ils ont des emplacements réservés, etc. Et on ne doit pas réserver à l’avance. Contrairement aux taxis de rue qu’on ne peut pas héler au passage: avec un taxi de type Uber, etc., il faut obligatoirement pré-réserver la course. C’est une différence majeure. Et ils n’ont pas d’emplacements réservés.

Aucune confusion possible ?

Non, aucune. On a aussi prévu l’obligation d’afficher dans le taxi, pour tous, la fiche signalétique avec différents éléments. Et le droit pour les usagers de connaître le prix de la course avant de démarrer. Bref, on a vraiment conservé quasi tout l’encadrement actuel prévu pour les taxis de station, avec un peu plus de souplesse pour les taxis de rue. Pour que les plateformes proposent une offre supplémentaire, mais sans la loi de la jungle qu’on a pu parfois craindre avec le déploiement non encadré des plateformes.

La gestion de plaintes fait aussi partie des nouveautés.

Oui, les usagers peuvent amener une plainte vers l’administration. Ce sera une sorte de guichet unique qui se mettra en place au travers des arrêtés à prendre en aval du décret.