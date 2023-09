Le texte, approuvé majorité contre opposition, permettra notamment le déploiement sur le territoire wallon des plateformes comme Uber, Bolt, ou Heetch.

"Cette importante réforme du secteur des taxis wallons, résultat d'un long processus politique mais également d'une concertation élargie au sein du secteur, assure un équilibre entre une concurrence équitable entre les acteurs du secteur et un déploiement plus important. C'est une évolution nécessaire pour répondre aux nouveaux besoins de la population, avec une offre élargie, plus moderne et plus souple", a rappelé, durant les débats, le ministre wallon de la Mobilité, Philippe Henry (Ecolo).

"Des balises seront toutefois mises en place pour éviter une dérégulation du secteur", a-t-il ajouté sans parvenir à convaincre le PTB qui a dénoncé "l'ubérisation de la société". "Là où Uber gagne, c'est la classe travailleuse qui perd", a ainsi dénoncé le député d'extrême gauche Laszlo Schonbrodt.

Dans l'opposition toujours, Les Engagés ont quant à eux regretté un "non-sens économique, pratique et commercial", craignant notamment qu'aucun opérateur ne s'installe sur le terrain. "Les citoyens veulent un service de taxi efficace. Ce texte ne répond pas à ce besoin", a pointé le député centriste Julien Matagne.

Concrètement, le projet de décret inscrit les services de taxis, qu'il s'agisse des taxis de station (utilisant un taximètre ou un autre équipement agréé) ou des taxis de rue (recourant exclusivement à un service d'intermédiation électronique), dans un cadre légal prévoyant octroi de licence, certificat de capacité pour les chauffeurs ou encore quotas identiques.

Le transport à finalité sociale à tarif réduit, organisé par communes ou ASBL au profit des plus démunis, est quant à lui maintenu, tout comme celui à finalité spéciale (cérémonies, organisations événementielles, aéroport, transport scolaire, etc.)

Une communication tarifaire plus claire et plus transparente sera également mise sur pied. Pour les taxis de station, la volonté est de maintenir des tarifs fixes (maximas, prix au kilomètre, temps d'attente, tarif de nuit, etc.), dont le respect et le contrôle sont assurés par le taximètre. Quant aux taxis de rue, le projet de réforme entend confier au gouvernement le soin de fixer un encadrement minimal, soit des tarifs minimum et/ou maximum, ces tarifs devant dans tous les cas être confirmés avant la prise en charge du client.

Enfin, pour accroître encore la sécurité du client, le certificat de capacité, reprenant l'identité complète du chauffeur, son expérience, le nom de l'exploitant, etc., devra être affiché de manière visible à bord de chaque véhicule. Un système de gestion des plaintes sera également mis en place par la Région.