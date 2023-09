Vaccin contre la grippe: "L’outil de prévention le plus efficace pour réduire la charge de morbidité"

Alors que la saison de la grippe s’annonce, la vaccination contre ce virus reste “le moyen le plus efficace” pour “protéger correctement les personnes âgées et les groupes vulnérables”, ont rappelé jeudi le professeur de virologie et d’épidémiologie à la KU Leuven, Marc Van Ranst, et la présidente de l’association de médecins généralistes Société scientifique de médecine générale (SSMG), le Dr Aurore Girard.