"L'Église n'a pas voulu ou n'a pas pu voir les abus sexuels en son sein, mais elle aurait dû", reconnait l'évêque d'Anvers

L'évêque d'Anvers a également confié être en colère contre la génération précédente des dirigeants catholiques, tels que Mgr Godfried Danneels, qui, selon lui, n'ont pas abordé ces questions. "Si vous l'aviez fait, il se serait au moins passé quelque chose", a-t-il pointé. "C'est maintenant à la génération suivante de tirer les marrons du feu, des marrons qui n'auraient déjà plus dû s'y trouver."

"C'est une bonne chose que l'émission ait été réalisée", a encore dit Mgr Bonny. "Il s'agit de témoignages très douloureux mais dignes, et le tout est monté de manière sereine."

Pour lui, la série documentaire montre que l'énergie déployée ces dernières années pour reconnaître les victimes et les auteurs de crimes n'a pas été suffisante. "Les victimes restent avec leurs blessures", a souligné l'évêque d'Anvers. "Nous reprendrons contact avec les victimes dans les semaines et les mois à venir et nous écouterons d'abord ce qu'elles attendent de nous au-delà de ce qui s'est déjà passé."

A la suite de l'émission, il a été "clairement demandé, au nom de l'ensemble de la conférence épiscopale", à ce que Mgr Roger Vangheluwe "demande lui-même à être laïcisé", a ajouté Johan Bonny. Cela signifie que l'ancien évêque de Bruges, qui, lors d'une interview télévisée, avait qualifié de "petite relation" les abus commis pendant des années sur un neveu, serait privé de l'ordination et perdrait le titre d'évêque qu'il porte toujours actuellement.

L'intéressé "a demandé une courte période de réflexion", a expliqué Mgr Bonny, ajoutant que la conférence épiscopale demande depuis des années à Rome de déchoir Roger Vangheluwe de ces ordinations, sans succès jusqu'à présent. "Nous ne pouvons pas le faire nous-mêmes."

Enfin, l'évêque d'Anvers a appelé à des "réformes systémiques" au sein de l'Église catholique, notamment en ce qui concerne la participation des femmes et des laïcs.