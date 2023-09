La princesse Élisabeth a prêté serment à l’École Royale Militaire : “Je jure fidélité au roi…” (vidéo)

”Je jure fidélité au roi, obéissance à la constitution et aux lois du peuple belge”. C’est par ces mots, dans les trois langues nationales, que la princesse Élisabeth a prêté serment devant son père, sa mère la reine Mathilde et ses frères et sœur (dont Gabriel en tenue militaire, qui a lui aussi entamé sa formation à l’ERM).