Consultations médicales : gratuité totale pour les jeunes bénéficiaires d’une intervention majorée à partir du 1er octobre

Jusqu’à présent, les jeunes au statut BIM bénéficiaient d’une réduction allant jusqu’à 50 % sur leurs frais médicaux. Cette réduction augmentera nettement à partir du 1er octobre puisque leurs consultations médicales seront totalement gratuites, à condition d’avoir un dossier médical global chez un généraliste. “Nous nous assurons, grâce au dossier médical global, qu’ils sont correctement suivis chaque année par leur médecin généraliste”, assure le ministre Frank Vandenbroucke dans un communiqué. “C’est essentiel pour prévenir des problèmes plus graves.”

Cette mesure devrait concerner plus de 400.000 enfants et jeunes au statut BIM qui vont annuellement chez le généraliste, et plus de 315.000 qui consultent chez le spécialiste.

Le système d’intervention majorée est prévu pour les personnes financièrement vulnérables : il leur donne droit à une plus grande indemnisation pour leurs soins de santé. Ce droit est automatiquement accordé aux personnes qui perçoivent des allocations sociales. Les autres personnes ayant un faible revenu familial peuvent demander une intervention auprès de leur caisse d’assurance maladie.

Un budget de 5.5 millions d’euros a été dégagé sur base annuelle pour mettre en place cette mesure, suite à une concertation entre les syndicats de médecins et les organismes assureurs.