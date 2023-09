Ahmed Laaouej sur le trafic de drogue : “Les immeubles confisqués aux mafias doivent pouvoir revenir aux associations”

Ce texte, s’il est adopté, prévoit la possibilité pour l’Organe central pour la Saisie et la Confiscation (OCSC) de mettre des biens immobiliers confisqués dans le cadre d’affaires de criminalité organisée à disposition d’associations.

“Dans un jugement, un magistrat peut prononcer une peine de confiscation, nous explique Ahmed Laaouej. On prive alors les auteurs du résultat de leur activité illicite. L’objectif de notre proposition de loi est de permettre que les immeubles liés au trafic de drogue et à la grande criminalité puissent être affectés à des associations qui ont un objet social utile. Par exemple, cela pourrait concerner des associations travaillant à la réinsertion des personnes victimes de trafic de drogue ou de traite d’êtres humains, ainsi que celles dédiées à l’insertion sociale ou à l’aide aux plus démunis.”

Des auditions ce mardi à la Chambre

Ce mardi, en Commission de la Justice à la Chambre, différents experts ont été auditionnés et ont pu donner leur avis sur la proposition de loi. Les députés ont notamment entendu des représentants de l’Organe central pour la saisie et la confiscation et Frédéric Lugentz, conseiller à la Cour de cassation. Ou encore le professeur en géopolitique des criminalités, Fabrice Rizzoli, spécialiste des mafias italiennes (Sciences-Po Paris).

“À ce sujet, l’Italie fait figure d’exemple depuis 1996”, a rappelé Fabrice Rizzoli aux députés. “Ce dispositif existe aussi en Espagne, en Albanie et en France.”

Selon les données de Fabrice Rizzoli, depuis 1996, 17 300 biens immobiliers ont été mis à la disposition d’institutions en Italie. Parmi ceux-ci, 1 000 sont gérés par des citoyens, 865 sont utilisés pour des activités de l’économie sociale, 461 ont été attribués à des associations, et 238 sont sous la gestion de coopératives. Ces chiffres proviennent de l’association antimafia Libera.

“Notre démarche s’inscrit dans une volonté d’avoir une meilleure efficacité dans la lutte contre la criminalité. Mais plus symboliquement, elle permettrait que le butin confisqué vienne réparer la société. Et fondamentalement, les experts saluent l’initiative, ajoute Ahmed Laaouej. Il y a toutefois des corrections à apporter pour modifier certains termes et le champ d’application de la loi. De plus, le conseiller Lugentz a souligné qu’actuellement, la législation ne prévoit pas la confiscation pénale des biens immobiliers liés au trafic de drogue. Par conséquent, je vais déposer une proposition de loi ou un amendement visant à inclure le trafic de drogue parmi les autres cas de confiscation pénale de biens immobiliers, tels que la traite d’êtres humains, la prostitution et les logements insalubres.”

Guillaume Barkhuysen