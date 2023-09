Mathieu Michel : “Notre objectif reste de mettre fin à la surpopulation carcérale d’ici 2030”

J’ai pu constater moi-même à plusieurs reprises l’état des prisons. Et venant des pouvoirs locaux, je regarde ce qui s’y passe avec un regard transversal. La surpopulation carcérale a un impact significatif, non seulement sur l’infrastructure et la maintenance, mais également sur d’autres aspects tels que la formation, la réinsertion et le fonctionnement des peines alternatives. Et s’il est clair que la prestation effective des courtes peines a un impact sur la surpopulation, on a tendance à oublier qu’il faudra ajouter à cela les nouvelles normes de détention adoptées en 2019. Elles doivent être appliquées pour 2039 et certaines prisons, comme Mons, ne pourront pas être mises aux normes. Aujourd’hui, notre objectif est donc de réfléchir sur le long terme afin de trouver des solutions pérennes.

Ça, c’est pour l’état des lieux. Que fait-on concrètement ?

Il manque 1 200 places. Notre objectif est de mettre en place des projets qui permettront d’atteindre d’ici 2 030 une couverture suffisante permettant de mettre fin à la surpopulation carcérale. Il y a trois grands types d’investissements. D’abord, ceux qui permettent de construire de nouvelles prisons. À Leopoldsburg et Vresse-sur-Semois, c’est 624 places qui vont être créées. Ensuite, il y a la mise en conformité et la rénovation des prisons existantes. 80 millions ont été dégagés sur les trois dernières années. À cela, il faut ajouter l’entretien. Mais celui-ci ne dépend pas de la Régie des bâtiments, mais bien du SPF Justice qui utilise les lieux. Quand il y a des rats à la prison de Mons, la Régie ne peut rien faire. C’est un peu comme un locataire et son propriétaire.

Mais ce côté kafkaïen est inaudible pour le personnel pénitentiaire…

Tout à fait. Et je le répète ; je comprends leur mécontentement. C’est la raison pour laquelle j’ai décidé de mettre au sommet de mon agenda l’objectif de mettre fin, d’ici 2030, à la surpopulation carcérale. D’autant que cette surpopulation influence aussi le taux de récidive qui dépasse les 60 %. Or, la prison doit être un outil de réinsertion. J’aspire donc aussi à une meilleure concertation entre les différentes autorités compétentes afin de construire des projets pénitentiaires plus concertés et plus cohérents.

Vous plaidez pour davantage de concertation ? Mais en Fédération Wallonie-Bruxelles c’est le MR qui a la tutelle sur les Maisons de justice et donc sur la réinsertion des détenus…

Effectivement. Un travail important a d’ailleurs été réalisé par Valérie Glatigny. Et il est maintenant soutenu par Françoise Bertieaux. De façon générale, les prisons sont à un carrefour de plusieurs compétences qui met en évidence à quel point le modèle institutionnel est un frein à l’efficacité. Mais la réinsertion, on doit pouvoir être en capacité d’avoir davantage de concertation entre le Fédéral et les Communautés, voire avec les Régions pour les formations. Car je pense qu’appréhender la problématique des conditions de travail des gardiens uniquement sous l’angle de l’infrastructure n’est pas suffisant.

Mons : trois établissements pénitentiaires différents à la place de la prison ?

La prison de Mons revient souvent dans l’actualité. Extrêmement vétuste, celle-ci doit être remplacée. Un dossier qui, selon le secrétaire d’État, devrait avancer d’ici la fin de la législature.

“Aujourd’hui, il y a un vieil établissement pénitentiaire qui compte 300 places, explique Mathieu Michel. L’objectif, c’est de la déménager et de la remplacer par trois institutions. La première serait une Maison de peines de 200 places. À cela, on ajouterait un centre de psychiatrie légale de 250 places. Mais aussi une Maison de détention, pour femmes, de 60 places.”

Pour rappel, les Maisons de détention sont des établissements qui permettent à des condamnés à une courte peine de purger celle-ci. Au niveau belge, il est prévu, pour celles-ci, de créer 500 places d’ici 2024. Avant septembre 2022, les peines de maximum 3 ans n’étaient généralement pas exécutées.

“L’objectif à Mons est donc de remplacer une ancienne prison de 300 places par de nouveaux établissements comptant 500 places”, poursuit Mathieu Michel. “On crée des modes de détentions différents en fonction du public.”

Le dossier a connu des déboires, notamment suite à un avis négatif de l’Inspection des finances concernant le financement du projet. Mais l’objectif de Mathieu Michel est d’avancer : “La prospection de terrain est déjà lancée. L’objectif est de lancer les études de faisabilité pour la fin de la législature. Dans un horizon de 10 à 15 ans, la prison actuelle doit être abandonnée.”