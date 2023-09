Les ménages belges ont dépensé en moyenne 40.223 euros en 2022 : comment cette somme se répartit-elle ? (infographie)

La part allouée à l’alimentaire est ainsi revenue à la normale (15,8 % du budget, contre 18,1 % en 2020), et celle des loisirs s’est assez logiquement élargie et a même dépassé la valeur de 2018 (de 6,3 % en 2020 à 7,7 % l’an dernier et 7,2 % en 2018).

Le retour à un rythme de vie ordinaire également eu un impact sur la proportion du budget des ménages alloué au logement (30,7 % en 2022 contre 31,8 % en 2020), des transports (10,8 % l’an dernier pour 9,7 % pendant la pandémie) et dans la même logique à l’Horeca (7,0 % contre 4,4 %).

Poste de dépenses des ménages belges : évolution pré et post-Covid

Les dépenses ne représentent pas la même part du budget d’un coin à l’autre du pays. À Bruxelles, les ménages dépensent proportionnellement plus que leurs homologues wallons ou flamands pour le logement par exemple, avec respectivement 32,2 % du budget qui y est alloué, pour 31,1 % et 30,2 %. C’est également à Bruxelles que l’on consacre le plus du revenu aux loisirs et à la culture (8,7 %, contre 7,6 % en Flandre et en Wallonie).

Au niveau des transports, la différence est également notable : ils coûtent 12,9 % du budget aux Wallons, pour 10,3 % aux Flamands et 7,3 % aux Bruxellois.

Inflation : des dépenses en hausse de plus de 4400 euros

En chiffres absolus, l’effet de l’inflation s’est fait sentir, les dépenses moyennes des ménages étant passées de 35.764 euros en 2018 à 40.223 euros en 2022, soit plus de 4400 euros supplémentaires dépensés annuellement (+12,5 %).

Ici encore, les différences entre les régions sont marquées, de 41.180 en Flandre à 38.707 en Wallonie et 39.638 à Bruxelles. C’est dans la capitale que l’augmentation est la plus importante en valeur absolue (+6200 euros) mais aussi en pourcentage (+18,8 %) entre 2018 et 2022.

Évolution des dépenses annuelles des ménages, par région

