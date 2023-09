Fin des vols passagers chez Air Belgium : la compagnie aérienne a-t-elle enfreint les règles européennes ?

Air Belgium l’a annoncé lundi dernier : après le 3 octobre, la compagnie aérienne arrêtera les vols passagers. La raison ? L’activité est “chroniquement non rentable”, à cause d’une trop grande concurrence sur le marché. Elle a donc décidé de se concentrer sur le fret et la location de ses avions à d’autres compagnies. Le problème, c’est qu’avec cette décision, Air Belgium laisse 20 000 passagers, qui avaient déjà réservé un vol, sur le tarmac. Ce qui a le don d’énerver l’Union professionnelle des agences de voyages (UPAV). “Certes, la compagnie a promis de les rembourser, mais il est évident que ceci ne sera pas réalisé avant plusieurs mois et pour autant que la situation financière d’Air Belgium se stabilise. Si le passager souhaite toujours partir, il n’a d’autre choix que de réserver et payer un nouveau billet, dont le prix sera beaucoup plus cher que son billet initial”, réagit-elle par voie de communiqué. Ce n’est donc pas l’idéal.