Accord entre la direction et les syndicats du personnel de l'aéroport de Charleroi

Dénonçant cette proposition qui pourrait déboucher sur la diminution, voire l'annulation, de la prime pour certains travailleurs, les représentants du personnel avaient déposé un préavis de grève.

Celui-ci ne devrait finalement pas aboutir puisque syndicats et direction se sont finalement accordés sur une prime complète pour 85% du personnel. Les 15% restants étant les travailleurs absents pendant plus de quatre mois et demi sur la période comprise entre décembre 2022 et août 2023.