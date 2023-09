Un ancien ministre flamand doit répondre de prêts non remboursés

Une grève de 48 heures dans toutes les prisons pour y dénoncer les conditions inhumaines

Le personnel des prisons de tout le pays part en grève ce dimanche à 22h00, et pour 48 heures, afin de dénoncer les conditions de détention et de travail "inhumaines" qui y règnent. Surpopulation carcérale, manque de personnel et un ministre de la Justice "qui s'entête" à vouloir appliquer à tout prix les peines d'emprisonnement courtes, le constat que dressent les syndicats est sans appel.