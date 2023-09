Permis de conduire: avec ou sans GPS en Wallonie ?

Ainsi en a décidé la ministre flamande de la Mobilité Lydia Peeters (Open VLD), en se basant sur une étude de l’Université de Hasselt. Qui, en gros, dit ceci: puisque presque tous les conducteurs s’en servent, il est important d’en vérifier le bon usage lors de l’examen.

En Wallonie, la ministre wallonne en charge de la Sécurité routière, la MR Valérie De Bue, n’est pas sur la même longueur d’ondes. Elle s’en est expliquée en commission du Parlement wallon, ce lundi après-midi.

À la carte

"Moi, j’adore les cartes routières, commence Olivier Maroy (MR). Mais il faut reconnaître que le GPS et les applis par smartphone offrent pas mal d’avantages. Non seulement ces outils vous indiquent la route à suivre, mais aussi le temps de parcours, les dangers, les bouchons et autres aléas de la route. Presque tout le monde y a recours", note-t-il.

Mais il note aussi que si l’intégration systématique du test GPS à l’examen pratique n’est pas à l’ordre du jour en Wallonie, le cabinet de la ministre permet aux examinateurs d’évaluer, sans obligation, un candidat sur sa maîtrise du navigateur, si l’équipement existe à bord.

"Ça me laisse perplexe: si le véhicule n’a pas de GPS, l’examinateur ne le demande pas. Si la voiture est plus moderne, le candidat pourrait se voir demander de conduire avec GPS. C’est un peu flou pour moi ", avoue le député.

"Inégalité"

Valérie De Bue précise le cadre. "Lors de l’examen pratique, le candidat doit être capable d’utiliser toutes les fonctions et équipements de son véhicule. Y compris le cruise control, etc. Il est donc déjà possible que le conducteur soit évalué sur sa conduite en utilisant son GPS. Il s’agit d’être le plus proche possible des conditions réelles de conduite lors de l’examen."

Possible. Mais pas obligatoire. Pourquoi ? Parce que l’imposer revient aussi à exiger la présence d’un GPS dans les véhicules personnels ou les voitures des auto-écoles. Et puis, il y a les problèmes techniques qu’on ne peut pas écarter. Des batteries à plat, un système peu fiable…

"Donc, il me semble préférable de ne pas l’imposer mais de le rendre possible quand il y a un GPS dans la voiture, maintient la ministre. Sans compter que la Flandre n’est pas toujours source d’inspiration."

Pour la Flandre, OK. Mais pour le reste, Olivier Maroy n’est pas totalement convaincu.

"Je ne comprends pas trop la logique. Rendre le test possible quand le véhicule dispose de l’équipement, ça revient à introduire une inégalité quelque part."

Le député ajoute que celui ou celle qui tente de décrocher son permis à 18 ans utilise rarement son propre véhicule. "C’est celui de l’auto-école ou celui de son papa, de sa grand-mère… Bref, je trouve que le schéma mériterait d’être un peu peaufiné."