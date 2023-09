Edward Still ne survit pas à la défaite à Charleroi : il est viré de Courtrai

”Cet après-midi, le KVK a dit au revoir à l’entraîneur principal Edward Still, à l’entraîneur adjoint Mario Kohnen et à l’analyste vidéo Thomas Lambert. Nous tenons à remercier Edward, Mario et Thomas pour leurs efforts au cours des derniers mois. Le KV Courtrai travaille le plus rapidement possible sur un successeur. Joseph Akpala assumera temporairement les fonctions d’entraîneur principal”, a annoncé Courtrai dans un communiqué.