Qu'est-ce que le microbiote, ces bactéries qui vivent dans nos intestins? Voici les clés pour tout comprendre

On parle souvent du microbiote intestinal, de ses effets sur notre prise de poids, sur l’assimilation des médicaments par notre corps, voire sur notre moral. Mais de quoi s’agit-il ? Laure Bindels, chercheuse au Louvain Drug research institute (UCLouvain) et investigatrice WELBIO : « Le microbiote est un écosystème dans lequel on trouve des bactéries, virus, champignons, levures. »

Le microbiote intestinal est le premier au hit-parade : c’est lui qui compte le plus grand nombre de bactéries, 99% d’entre elles. Mais on trouve ces écosystèmes ailleurs dans le corps humain : le microbiote vaginal est le numéro 2 en quantité de bactéries à égalité avec le microbiote oral, suivi du microbiote de la peau et de celui des voies respiratoires.

Le microbiote intestinal est-il un 2e cerveau ?

Dire que le microbiote intestinal est un 2e cerveau n’est pas fantaisiste, selon la chercheuse. « Il est clairement établi qu’il peut contrôler la quantité d’hormones, au niveau de l’intestin, qui agissent sur le sentiment de satiété. La prise alimentaire est normalement quelque chose de cérébral, mais les bactéries peuvent provoquer des changements de ces hormones au niveau intestinal. »

Mais des études réalisées chez la souris vont plus loin. « Elles montrent que des souris sans microbiote ont moins d’anxiété », dit Laure Bindels. Elle ajoute : « Des études ont été réalisées sur la dépression et la maladie d’Alzheimer, qui montrent que des gens malades ont un microbiote différent que des personnes saines. Mais à ce stade-ci, pour toutes maladies de types neurologique, c’est une association, pas une relation de causalité. Chez la souris, on a une relation de causalité établie, mais pour l’humain, il faut déterminer clairement quelle est la contribution du microbiote vs les autres facteurs environnementaux… »

De plus, la chercheuse souligne qu’il faut établir si c’est une cible thérapeutique. « Les personnes obèses ont une altération du système de la récompense, qui est enclenché quand on mange du chocolat, par exemple. A ce stade des recherches, on ne peut pas recommander telle ou telle bactérie pour arriver à une amélioration de ce système de la récompense. »

S'agit-il des mêmes bactéries partout?

Les bactéries qui vivent dans les différents microbiotes de notre corps sont de types différents, « à cause de la présence ou de l’absence d’oxygène, entre autres ». Au niveau de la peau et des voies respiratoires, il y a beaucoup d’oxygène, tout comme au niveau buccal, tandis qu’au niveau intestinal, ce n’est pas le cas. « Au niveau vaginal, le PH va jouer sur le type de bactéries présentes. »

Pour la flore vaginale, l’ennemi le plus connu est candida albicans, une levure qui provoque des mycoses vaginales (candidose), qui se manifestent par des démangeaisons, une sensation de brûlure au moment d’uriner et des pertes vaginales blanches épaisses

La quantité est différente, le type de bactérie également… Mais aussi l’équilibre entre les bactéries. « Au niveau du microbiote vaginal, 70% des femmes ont un microbiote dominé par les lactobacilles, qui composent alors environ 95% des bactéries présentes. Il y a un sous-type de femmes qui ont un microbiote avec beaucoup de bactéries différentes ».

Et dans les intestins ? « Il y a très peu de lactobacilles dans le microbiote intestinal de l’être humain. On y trouve des bactéroides, des prevotellas et des ruminococcaceae. Ces dernières ne savent pas proliférer en présence d’oxygène, donc on ne les trouvera jamais au niveau de la peau ou du système respiratoire », précise Laure Bindels.

Le microbiote a-t-il un impact sur le système immunitaire?

« Le microbiote intestinal a un rôle important pour la maturation du système immunitaire » explique Laure Bindels. Elle prend exemple d’une étude réalisée au sein de la population finlandaise : « Dans ce pays, de nombreuses familles sont à risque de développer une dermatite atopique, un eczéma dû à une réaction immunitaire. Des études ont montré qu’ administrer le lactobacillus rhamnosus GG dès la naissance pendant deux ans, permettait de diminuer l’apparition des dermatites. Chez la souris, il y a également de nombreuses études mettant en évidence l’impact du microbiote sur l’immunité. »

Chez la souris, notamment, l’administration de certains lactobacilles diminue l’inflammation liée à l’asthme, « mais il n’y a pas de preuve actuellement chez les enfants. Par contre, pour une maladie comme l’entérocolite nécrosante, l’effet de certaines souches de probiotiques est très clair : ils réduisent l’apparition de la maladie et les pleurs associés de 20 à 30% chez les bébés ! »

L'alimentation influence-t-elle le microbiote?

Ce que l’on mange influence fortement notre microbiote intestinal. « C’est une des variables principales pour changer la composition du microbiote » dit Laure Bindels. « On a démontré de très fortes variations du microbiote intestinal chez les populations non industrialisées, qui mangent uniquement les légumes de saison. On voit aussi qu’en trois jours seulement, le fait de manger de la viande modifie le microbiote. Mais que l’on retourne à la situation antérieure aussi rapidement, en changeant de régime. »

Quel est le régime idéal ? « On sait que la prise de fibres alimentaires apporte une série d’effets bénéfiques. On peut poser l’hypothèse que ça passe par le microbiote intestinal. L’impact de la consommation de fibres alimentaires sur l’apparition de nombreux cancers est très impressionnant... On estime qu’on devrait consommer 30 gr de fibres par jour, alors que le Belge en consomme 15 gr en moyenne.