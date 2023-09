Le logement public va s’ouvrir à une partie de la classe moyenne : les vertus du mélange

1. Ouverture à la classe moyenne

Actuellement les logements sociaux/publics sont accessibles aux ménages les plus précaires. "Mais de plus en plus, d’autres profils peuvent aussi avoir besoin momentanément d’aide publique pour se loger. Un jeune ménage qui ne parvient pas à payer un loyer dans le privé, un pensionné qui subit une chute de ses revenus, etc. " commente Christophe Collignon, ministre wallon du Logement (PS). "La notion de logement public doit s’élargir à une partie de la classe moyenne. Cette modification du Code du logement intègre donc la mixité sociale dans les sociétés de logement public."

2. Objectif "cohésion"

"Aucune subsidiation n’est prévue à ce stade pour la mixité sociale", reconnaît le ministre Collignon. Le cadre est créé. Ce sera au prochain exécutif à prendre l’arrêté de gouvernement ad hoc. BELGA PHOTO ERIC LALMAND ©BELGA

L’idée n’est pas seulement d’éponger les dettes des sociétés gérantes, précise le ministre. "En mélangeant les publics, on contribue aussi à une meilleure cohésion sociale. Je ne veux pas de villes ou de quartiers où on “parque” ensemble les gens les moins aisés", soutient-il.

Selon leurs capacités budgétaires, les 64 sociétés de logement de service public (SLSP) pourront adhérer sur base volontaire: construire un immeuble pour accueillir ces jeunes ménages, etc. Ou mêler les publics au sein d’un même immeuble. Sur base volontaire en effet, parce qu’aucune subsidiation n’est prévue à ce stade. Ce sera pour la prochaine majorité, qui devra concrétiser le soutien financier aux SLSP par un arrêté de gouvernement.

3. Pour qui ?

Concrètement, qui a droit à cet élargissement du parc public de logements ? "Les ménages aux revenus de catégorie III auxquels on ajoute 10%, expose Christophe Collignon. Soit 53 000 € par an pour un isolé et 64 000 € pour un ménage."

4. La limite des 20%

Mais même les SLSP les plus enthousiastes ne pourront pas déployer cette opération "mixité sociale" au-delà de 20% de leur parc de logements. "Parce que la mission première des SLSP reste de loger le public le plus en difficulté", rappelle le ministre. Et aussi parce que l’Europe ne tolérerait pas ce qui pourrait être qualifié d’aide d’État. Par ailleurs, si les SLSP dégagent quelque profit grâce à cette ouverture, les moyens devront être réinjectés dans la création ou la rénovation de logements.

5. Les règles d’attribution

"On sort du système classique de points pour l’attribution des logements, dans ce cas de figure", précise Christophe Collignon. Et ce sont les SLSP qui devront établir un règlement pour définir les critères d’attribution et le niveau de loyer des logements estampillés "mixité sociale". Ces règles seront ensuite soumises à la Société wallonne du logement (SWL). Les futurs locataires "mixtes" pourront-ils acheter leur logement ? "La formule le permet. C’est la SWL qui doit tout valider ", insiste le ministre du Logement.

6. Du neuf dans la tutelle

La tutelle de la Wallonne du logement est elle-même revue: on passe d’une tutelle d’approbation à une tutelle d’annulation. "En résumé, au lieu d’attendre l’accord de la SWL avant d’entreprendre quelque chose, on avance et la tutelle a 45 jours pour s’y opposer. Ça rend le processus plus fluide. "

Le projet de décret qui modifie dans ce sens le Code wallon de l’habitation durable (ou Code du logement) a été adopté en commission. Dans l’opposition, PTB et Les Engagés se sont abstenus.