Sofian Kiyine revient sur la colère après son accident dans le hall omnisports de Flémalle: “Il y a d’autres moyens que de souhaiter ma mort”

Près de six mois plus tard, le footballeur a donné une interview au Standaard dans laquelle il est revenu sur les circonstances du drame. “Mentalement, j’ai eu beaucoup de mal. J’ai dû endurer des choses que je n’aurais pas dû subir. Les critiques via les réseaux sociaux, les menaces que j’ai même reçues. Messages me souhaitant la mort. Cela fait mal”, confie-t-il au journal flamand, avant de poursuivre : “Nous vivons à une époque où le jugement a déjà été rendu avant qu’un juge ne le fasse.”

Dans l’entretien, Kiyine se défend sur la quantité d’alcool bue ce soir-là. “J’ai bu trois ou quatre verres de gin tonic.” Le footballeur avait pourtant un taux d’alcoolémie de 1,6 gramme d’alcool par litre de sang. “Trois ou quatre verres, selon le juge, correspondent à l’alcool dans mon sang. Je n’étais pas ivre. Le patron de ce restaurant et d’autres peuvent en témoigner. Je suis sorti dans un état normal. J’ai fini par m’évanouir. Comme si je m’étais endormi au volant. Je me souviens encore de m’être senti mal et de vouloir m’arrêter”, explique-t-il.

Sa mésaventure lui a donné à réfléchir sur sa consommation d’alcool. “Je ne pense pas que je toucherai à nouveau une goutte d’alcool. Cela m’a tellement marqué que je préfère éviter le risque. Dieu m’a donné un message et dans notre religion on ne boit pas. Donc je respecte ça”, insiste-t-il.

Quant à sa vitesse au moment du drame (NDLR : 150 km/h), Kiyine affirme au Standaard avoir roulé à 50 km/h avant de perdre connaissance. “Mon pied a dû reposer sur l’accélérateur. C’est pourquoi j’ai fini par rouler beaucoup plus vite.”

“J’aurais pu tuer quelqu’un”

Sofian Kiyine avoue avoir encore du mal à regarder les images de l’accident. “Chaque fois que j’en parle, j’ai un nœud au ventre. J’ai vu comment j’aurais pu tuer quelqu’un et j’en ai eu les larmes aux yeux. Comment cela a-t-il pu arriver ? Comment se fait-il que je sois toujours en vie ?”

Une blessure qui n’est pas encore prête à se refermer pour le footballeur, qui passe chaque jour devant le hall omnisports. “Je veux faire un don pour que les basketteurs qui étaient là à ce moment-là puissent acheter du matériel supplémentaire”, a-t-il précisé dans les colonnes du Standaard.

Et pour ceux qui ne croient pas en sa version, Kiyine répond : “Beaucoup de gens rentrent chez eux en voiture après avoir bu un verre de trop, pensant qu’il ne leur arrivera rien. Sans prendre en compte quelles pourraient en être les conséquences. Je suis désormais conscient qu’il faut respecter les règles. Vous ne devez pas mettre les autres en danger. J’espère que ce que j’ai vécu mènera à quelque chose de positif.”