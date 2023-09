Nicole de Moor s’est mise “hors-la-loi” et si elle ne trouve pas de solution, elle “doit passer la main”, estime Jean-Marc Nollet

La secrétaire d’État à l’Asile et à la Migration, Nicole de Moor (CD&V), a reçu de vives critiques de partenaires de la majorité fédérale en commission de l’Intérieur de la Chambre à propos de son instruction de ne plus offrir d’hébergement aux hommes seuls demandeurs d’asile et du maintien de facto de la mesure, malgré un arrêt du Conseil d’État.