Louis Delhaize cède 57 magasins Match et Smatch à Colruyt Group : une épée de Damoclès au-dessus des travailleurs “en état de choc”

Reprise annoncée ce vendredi 22 septembre 2023 de 57 magasins Match et Smatch à Colruyt Group : les délégués nourrissent aussi bien des inquiétudes pour l’avenir des quelque 352 travailleurs du siège et des entrepôts, que pour les employés des magasins, qu’ils soient ou non repris par le groupe Colruyt.