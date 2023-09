Semaine de la Mobilité: la mobilité en Wallonie, un parcours du combattant pour les personnes précarisées

"La mobilité pour tous et multimodale sert peut-être de carburant aux discours politiques mais, dans la réalité, elle laisse à quai pas mal de citoyens."

"Nous ne sommes pas contre la mobilité douce, mais il ne faut pas en faire un credo pour tout le monde", commente Christine Mahy, secrétaire générale du RWLP. "La pauvreté abîme très fort la santé de certaines personnes. Celles-ci ont développé avec le temps des maladies chroniques respiratoires qui ne leur permettent plus de se déplacer longtemps à pied ou à vélo. Il faut être en forme pour enfourcher un vélo et ce n'est pas donné à tout le monde surtout quand, pour des raisons financières, on a dû se passer de pratiques sportives régulières, voire d'un suivi médical correct."

Conscient de la difficulté de répondre aux enjeux environnementaux tout en poursuivant la lutte contre les inégalités sociales, le Réseau appelle à investir massivement dans la société nationale des chemins de fer belges (SNCB) et le Transport en commun (TEC) wallon. "Des investissements sont réalisés sur le rail mais principalement sur des grosses lignes", relève Christine Mahy. Des trains sont par ailleurs supprimés aux horaires tardifs, regrette-t-elle.

Tant pour la SNCB que pour le TEC wallon, la responsable du Réseau plaide pour un élargissement de l'offre avec des horaires adaptés. Il faut également veiller à ne pas rendre cette offre complexe en ne privilégiant que les réservations numériques, rappelle-t-elle.