Plus de 30 millions de kilomètres évités chaque jour grâce au télétravail

Selon cette enquête, réalisée entre octobre 2022 et mai 2023 auprès de 3.750 employés belges, la part des télétravailleurs se maintient dans le Plat pays avec 33% d'employés qui télétravaillent au moins un jour par semaine. Les Bruxellois télétravaillent plus régulièrement avec 42% de répondants qui prestent au moins un jour par semaine en télétravail, contre 29% des Wallons et 33% des Flamands.

Grâce au télétravail, un certain nombre de répondants seraient davantage motivés à prendre les transports en commun plutôt que la voiture pour se rendre au boulot (29%) ou encore à enfourcher leur vélo (31%), les jours où ils ne télétravaillent pas.

En outre, plus le domicile se trouve éloigné du lieu de travail, plus la proportion de télétravailleurs grandit. Au-delà de 50 km, plus de 50% des répondants télétravaillent au moins un jour par semaine. Grâce à ce nouveau mode de travail, ce sont 36 millions de kilomètres par jour qui ont pu être évités en 2023, contre 9,3 millions en 2018.

Par ailleurs, 45% des télétravailleurs perçoivent une indemnité d'un montant moyen de 46 euros. La majorité d'entre eux dispose d'un ordinateur portable (70%) et d'un casque (52%) fourni par l'employeur. Cependant, ils sont encore peu nombreux à disposer d'une table, d'une chaise de bureau ou encore d'un écran.

Enfin, le télétravail bouscule également certaines habitudes de consommation. Environ un tiers des répondants effectueraient désormais leurs courses en semaine et en journée plutôt qu'en soirée, le week-end ou durant des jours de congé.