Olivier Maingain charge le gouvernement fédéral sur la crise migratoire: "La Belgique, ce n’est pas la Hongrie ou la Pologne"

Pour rappel, la Belgique ne peut actuellement répondre positivement à la demande de relocalisations ad hoc (non obligatoires) de migrants arrivés à Lampedusa, comme l’a confirmé Nicole De Moor, la secrétaire d’État à la Migration et l’Asile. Pour le député de la Chambre des représentants, cette décision n’est motivée que par une chose : la peur. “Ils ont la trouille de la montée du Belang en Flandre. C’est un calcul pour s’aligner sur les positions extrémistes flamandes.” Pour l’homme politique, le Fédéral ne joue pas sa part dans le sens où elle refuse de soumettre la Flandre à un plan de répartition du flux migratoire. Du coup, c’est Bruxelles qui paye les pots cassés et qui n’est pas en mesure de répondre efficacement à la demande.

Autre sujet chaud abordé par Olivier Maingain : le Burkini à la piscine. Récemment, une polémique est née à propos de son autorisation à la piscine du Neptunium de Schaerbeek. Le centre gauche est contre son acceptation mais uniquement pour des raisons hygiéniques. “C’est la position des gestionnaires de piscine en Wallonie et à Bruxelles. Les personnes qui se présentent en combinaison complète refusent généralement de prendre une douche, comme c’est obligatoire dans ces établissements. J’ai envie de dire aux représentants de la piscine de revenir à la règle commune. Il s’agit d’une erreur de compréhension ou de gestion du règlement.” DéFi refuse donc de mettre le côté religieux sur la table.

Se pose évidemment la question de la neutralité de l’état par rapport à la religion. Sur cette question délicate, Olivier Maingain a une idée précise. “Chacun est libre dans sa vie publique ou dans sa vie privée de porter les signes convictionnels qu’il veut. Mais il y a certains endroits où l’autorité publique se doit d’être neutre. Par exemple, en tant qu’enfant, vous ne portez pas de signes convictionnels à l’école. Ce sont des lieux où on apprend à vivre ensemble selon des règles communes. Il faut donc éviter tout conflit religieux ou politique à cet égard pour éviter que la formation ne passe au second plan.”

Pour clôturer, il est revenu sur le dossier EVRAS. S’il n’est pas surpris par la réticence de certains milieux, il est surtout étonné de l’ampleur de la polémique. “Apprendre aux enfants qu’ils respectent l’autre dans ses convictions et sa sensibilité, c’est tout a fait respectable. Pourtant, certains milieux contestent cela en affirmant que leur conviction personnelle passe avant cela. Je dis non ! Ce n’est pas cela l’enseignement. La formation des enfants, c’est apprendre ce qu’est la diversité, mais aussi ce qu’est le respect mutuel. On ne fait pas le respect mutuel lorsque des obscurantistes cherchent à dominer le débat politique.