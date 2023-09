Le petit théâtre de Vrebos débarque sur LN24 : “J’espère que mon émission va déranger”

Je dois l’avouer : ce n’est pas moi qui ai conçu l’émission. Mais il est vrai que la métaphore m’a plu directement. C’est une proposition alléchante, neuve et originale qui tombait à pic dans les multicrises et les polycrises que nous connaissons. Surtout à la veille d’une année électorale qui risque d’être dure. Cette émission, avec des chroniqueurs et des polémistes, sera faite de manière compréhensible avec un grain d’humour pour que les téléspectateurs puissent décoder l’actualité via un format qui, à ma connaissance, n’existe pas encore dans le paysage audiovisuel francophone.

Les débats en télévision, c’est déjà parfois du théâtre, non ?

Depuis l’âge de 17 ans, j’écris des pièces de théâtre, et mes émissions ont toujours été conçues avec une approche dramaturgique. Jacques De Decker disait que “si Vrebos tenait aussi longtemps, c’est parce que c’est un auteur de théâtre”. Je pense qu’il avait raison. Être auteur de théâtre, c’est à la fois de la construction, mais c’est aussi ne pas avoir peur de déranger.

Vous allez donc “jouer” avec les émotions des spectateurs ?

Non, le théâtre, ce n’est pas jouer. C’est représenter. C’est parfois montrer qu’il y a des rôles. C’est s’adresser aussi à la personne qui est derrière le rôle… Rappelons nous que Jacques Lacan disait que “si un homme qui se croit un roi est fou, un roi qui se croit un roi ne l’est pas moins”.

Peut-on dévoiler quelques ingrédients de ce petit théâtre ?

L’émission sera découpée en actes. Il y aura de l’actualité, mais aussi de la qualité. Et il y aura un invité qui pourra réagir à tout. On va aborder sans tabou, sans préjugé et sans filtre toutes les problématiques. Mais ce ne sera pas un talk agressif. Et on va répondre à des questions que l’on ne pose nulle part ailleurs.

Il n’y aura donc pas de tabou…

Exactement. J’espère que cette émission sera dérangeante dans la mesure où elle interpellera ceux et celles qui nous regardent sur les problèmes d’aujourd’hui. Et qu’elle les invitera à réfléchir et à réagir.

Connaissez-vous déjà le nom de votre premier invité ?

Pas encore.

Bart De Wever n’est jamais venu dans “L’Invité” sur RTL…

Il a déjà fait son interview de rentrée sur LN24. Je l’ai invité une fois à Controverse. Il était alors inconnu et personne ne le prenait au sérieux. Et il a été maltraité par Rudy Demotte en flamand. Et je crois que ça l’a un peu traumatisé. Mais j’espère qu’un jour il viendra.

Prévoyez-vous de restreindre vos invités à la sphère strictement politique ?

Non, il s’agira aussi de personnalités du monde scientifique, financier ou culturel. L’invité sera choisi en fonction de son actualité, qu’il soit impliqué dans une polémique ou qu’il ait récemment connu une réussite remarquable.

“Le Petit théâtre de Vrebos”, dès le 25/09 à 20h sur LN24

Quel politique choisirait-il pour incarner ces rôles ?

La politique belge rime déjà souvent avec Comedia dell’arte. Mais nous avons demandé à Pascal Vrebos quel politique il recruterait pour incarner des rôles célèbres…

• L’Avare : “Je dirais Frank Vandenbroucke. Il est très “Harpagon”… Et il a quand même brûlé des billets…”

• Knock, le médecin manipulateur : “Il y en a beaucoup. Je dirais l’ensemble des présidents et présidentes de partis.”

• Un mari jaloux dans un vaudeville : “Les politiques ne sont pas très drôles. Mais je choisirais Denis Ducarme, qui voulait d’ailleurs faire du théâtre. Son père voulait qu’il suive le Cours Florent…”

• Cyrano : “Georges-Louis Bouchez !”

• Le valet, fidèle serviteur de son maître : “André Flahaut. Il a toujours été fidèle aux présidents et au Parti socialiste. Et, quand il était ministre, il ne prenait jamais de vacances et remplaçait volontairement les autres.”

• Argan, le malade imaginaire : “Elio Di Rupo pourrait l’incarner. Il s’entretient beaucoup et fait très attention à sa santé et à sa ligne.”