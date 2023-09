"J’avais trop bu": une enquête ouverte contre le président des socialistes flamands Conner Rousseau pour des propos racistes

Selon les médias flamands, le président des socialistes flamands aurait crié sur les policiers. "Vous seriez plus utile dans d’autres endroits de la ville", aurait-il notamment invectivé. Ensuite, une altercation plus vive a éclaté selon le Nieuwsblad. "Selon nos informations, il s’agit d’un rapport rédigé pour racisme et xénophobie. Conner Rousseau n’a pas encore été interrogé sur l’incident lui-même." Les propos auraient été perçus comme racistes par la police qui aurait filmé la scène grâce à une caméra corporelle.

A ce stade, le président des socialistes flamands n’a pas encore interrogé. Selon nos confrères, Conner Rousseau confirme avoir été dans un café de Saint-Nicolas, sa ville natale, et avoir discuté avec des policiers, en ajoutant : "J’avais trop bu, mais dans mon souvenir le ton de ces conversations était plutôt plaisant et amical. Je ne me souviens pas exactement de ce qui a été dit, mais ce qui a été écrit à ce sujet me surprend beaucoup."

Un procès-verbal a été établi et le parquet a donc ouvert une enquête.