En Belgique, “la violence dans le milieu des mafias de la drogue est pire que dans les films”

Ine Van Wymersch a été nommée commissaire nationale aux drogues en février 2023. Au micro de La Première, ce jeudi matin, elle a brossé le tableau de la violence des milieux liés à la drogue en Belgique. Des violences au sein du milieu mais aussi des menaces contre les institutions et la démocratie. “Sur Bruxelles, il y a une guerre de gangs entre bandes rivales, les revenus des organisations sont tellement élevés que le territoire se paie cher. Avec l’enquête Sky ECC, on a vu qu’il y a un réel danger de corruption envers les institutions et les entreprises.”