La pomme de terre belge a la patate

La star, c’est la frite puisque près de 3 millions de tonnes de frites surgelées ont été produites en 2022. Pourtant, malgré le soutien au secteur, la culture de la patate stagne depuis quelques années. Son rendement est de 42 à 48 tonnes à l’hectare "et ça ne progresse plus, " constate Pierre Lebrun de la FIWAP (filière wallonne de la pomme de terre). En cause: les maladies, les périodes de sécheresse à répétition…

La production est aussi limitée puisqu’elle varie, en Wallonie entre 90 000 et 100 000 hectares. "Quatre millions de tonnes de production, c’est bea ucoup trop pour les Belges", constate Pierre Lebrun. Mais notre pays continue à importer des pommes de terre en raison des demandes industrielles et du marché de la transformation.

Quelle rentabilité faut-il escompter ? "C’est une culture extrêmement onéreuse." Elle nécessite aussi des traitements et pulvérisations réguliers. Mais le développement de nouvelles variétés plus résistantes devrait permettre de limiter les interventions. "On essaye d’aller vers 2 à 3 traitements plutôt que 7 à 10." Mais cela reste néanmoins une culture rentable. "Sur les 10 à 15 dernières années, avec la betterave, la pomme de terre est la culture la plus rentable." À l’exception de la dernière saison où la guerre en Ukraine a fait grimper le prix des céréales à un niveau extraordinaire.

Trop riche ou indispensable à notre alimentation ?

Cette précieuse tubercule a aussi ses détracteurs. Sur le plan diététique et nutritionnel, est-elle trop riche ? "La pomme de terre est souvent évincée des régimes pauvres en glucides, analyse Nicolas Guggenbühl, diététicien et nutritionniste. Mais pour lui, les critiques ne sont pas fondées." D’un point de vue nutritionnel, elle est riche en eau, pauvre en graisse. Elle a une densité calorique faible, elle est source de fibre alimentaire, c’est u ne source de potassium. "Et, dans le cas de la pomme de terre cuite à l’eau (pas de frite ou de gratin)," elle a le meilleur nutriscore avec le ‘A’."