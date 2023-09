La direction de Skeyes "surprise" par le préavis de grève

De son côté, la direction tente d'arrondir les angles en misant sur le dialogue. "Le nouveau mécanisme de planification, approuvé conjointement, a pour but d'intégrer le temps de repos nécessaire dans les horaires des contrôleurs aériens et de répartir les efforts de manière égale entre tous les contrôleurs aériens", réagit-elle. "?Il garantit ainsi une plus grande prévisibilité dans les horaires de travail des contrôleurs aériens, ce qui leur permet de mieux planifier leur vie privée", poursuit l'entreprise, ajoutant que la sécurité du trafic aérien s'en trouvait en outre renforcée en raison d'une application stricte des règles relatives à la "gestion de la fatigue".

Une nouvelle réunion est prévue prochainement entre la direction et les syndicats, précise Skeyes.

Le préavis de grève, lui, court jusqu'au 5 octobre.