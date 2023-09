La Belgique est un des seuls pays européens à investir davantage dans le ferroviaire que dans le routier, mais peut encore mieux faire

Seuls trois pays européens ont dépensé davantage dans le rail que dans le routier, ressort-il d'une étude publiée par l'organisation de protection de l'environnement Greenpeace, et parmi eux, la Belgique. Avec l'Autriche et le Royaume-Uni, notre pays est encore une exception en Europe, où les transports routiers reçoivent en moyenne 66% d'investissements de plus que le ferroviaire. Au total, c'est d'ailleurs 1.500 milliards d'euros qui ont été alloués à la route de 1995 à 2018.