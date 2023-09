Le conseil d’administration de la compagnie a également introduit auprès du tribunal de l’entreprise une procédure de réorganisation judiciaire par accord amiable, afin de faire face à sa dette, de renouer avec la rentabilité et de lui permettre de se réorganiser. Le tribunal examinera la demande dans les jours à venir. En cas de feu vert, la compagnie pourra notamment négocier des accords avec ses créanciers pour réduire sa dette.

”La procédure de réorganisation judiciaire vise à assurer la pérennité de la société et en aucun cas l’entité juridique n’est vouée à être impactée”, précise la compagnie.

Air Belgium indique que les employés liés à l’activité passagers restent actifs durant la procédure “et au-delà”. La direction veut les réaffecter graduellement aux autres activités.

La révision de la stratégie de développement s’explique par un affaiblissement de l’entreprise à cause d’évènements externes comme la pandémie de coronavirus, la guerre en Ukraine, la flambée des prix des carburants ou encore l’inflation, explique la compagnie. En mars, face à l’impossibilité de répercuter la hausse des prix des coûts fixes sur le prix des billets, elle a d’ailleurs supprimé les vols vers des destinations non rentables comme les Caraïbes et les Antilles françaises. Air Belgium a alors concentré ses activités sur l’Afrique du Sud et l’Ile Maurice, tandis que la capacité des avions libérés a été allouée aux activités charter et ACMI (cargo et passager).

Ces obstacles ont “sévèrement affecté” la rentabilité de l’activité passagers et la trésorerie de la compagnie, souligne Air Belgium. “Si les prévisions budgétaires d’Air Belgium anticipaient un retour à la rentabilité à l’automne 2023, les difficultés financières du passé, liées à l’environnement actuel incertain et difficile, poussent Air Belgium à changer de stratégie.”

Le conseil d’administration de la compagnie considère que des investissements complémentaires significatifs, en plus de ceux réalisés ces dernières années, seraient nécessaires pour rendre bénéficiaire l’activité passagers.

Pour les clients qui ont déjà acheté un billet, les vols programmés avant le 3 octobre seront assurés et les vols retour seront pris en charge par Air Belgium, en propre ou par le biais d’autres compagnies aériennes. Ceux programmés après cette date et déjà payés seront annulés et remboursés.

Née en 2016, la compagnie aérienne occupe quelque 500 collaborateurs.