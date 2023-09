Financement des fabriques d’église : une réforme "anti-système D" dans les cartons de Christophe Collignon

C’est Christophe Collignon, ministre wallon des Pouvoirs locaux, qui a demandé à son administration de produire cette note. Pour quoi faire exactement ? Il s’explique.

"Une brique à casser"

"La réforme des fabriques d’église, c’est l’Arlésienne. Tout le monde dit qu’il faut faire quelque chose, dans l’intérêt de tous et pour une gestion optimale des deniers publics, commence Christophe Collignon, ministre wallon des Pouvoirs locaux. Mais les législatures passent et ça ne porte pas ses fruits."

Il y avait déjà un rapport parlementaire wallon sur la question, daté de 2016 (lire ci-dessous). Et maintenant, un avant-projet de décret ? "Non, à ce stade, c’est une note. qui a été présentée au gouvernement wallon. C’est une brique à casser ", veut rassurer le ministre PS.

Objectif: moderniser et simplifier la législation et mieux gérer le financement public. "La gestion devient de plus en plus compliquée, y compris pour les fabriciens. Et sur le terrain, je sais comment ça se passe: c’est le système D, raconte celui qui est aussi bourgmestre de Huy. Les Communes qui ne peuvent pas assumer financièrement finissent par déclarer les édifices insalubres avant de les fermer."

À ce stade, le texte prévoit de réduire la charge sur les finances publiques communales et provinciales qui endossent actuellement la tutelle: on régionaliserait 5 des 6 cultes reconnus (protestant, musulman, israélite, anglican et orthodoxe). Le culte catholique resterait sous tutelle communale.

Pourquoi ? "Les édifices catholiques appartiennent le plus souvent à l’Église ou aux Communes. On leur demanderait donc de ce concentrer sur le culte catholique. "

Sauf les cathédrales, qui "monteraient" aussi à la Région. Actuellement, leur financement dépend des Provinces, comme le culte orthodoxe et musulman. "Le tout avec des procédures différentes ", souligne le ministre pour confirmer la nécessité de simplifier le paysage légistique. "Tout ça doit être mis à plat."

30% ? "Une balise..."

Globalement, la note dit ceci: "les établissements cultuels doivent tendre vers une plus grande autonomie financière ".

La fusion des fabriques d’église est une piste de rationalisation des dépenses. Obligatoire ou non, c’est à voir. La note mentionne l’objectif d’une fabrique d’église pour 8 000 habitants, avec un seul organe de gestion

Un autre chiffre: le soutien public serait plafonné à 30%, hors charges d’investissement. Seraient dispensés de cette rationalisation les édifices classés: "C’est notre patrimoine, notre histoire commune. " Pour combler les déficits, il faudrait dès lors aller à la pêche aux mécènes, au sponsoring, au privé, au soutien des fidèles, etc.

Christophe Collignon reste extrêmement prudent: "Je sais que c’est très sensible. Ces chiffres, ce sont des balises. La note s’inspire du modèle bruxellois. Rien n’est arrêté et tout doit encore être largement concerté." Il doit ainsi rencontrer l’évêque du diocèse de Tournai Mgr Harpigny ce mercredi.

Timing

"Il faut s’adapter à la réalité sociologique. Moins de pratiquants, beaucoup de lieux de cultes à entretenir… Il y a un mur budgétaire. Soit on fonce dedans, soit on le contourne. Mais le projet n’est pas seulement motivé par des objectifs financiers", tient à nuancer le ministre. Les économies que laissent entrevoir cette rationalisation ne dépasseraient d’ailleurs pas les 20 millions € au total. "Ça ne va pas chambouler les budgets communaux... "

Mais à 9 mois des élections. on se doute bien que l’Arlésienne "cultes" n’aura pas le temps de faire son apparition sous cette législature. Elle n’était d’ailleurs pas inscrite au programme de la majorité. "Je n’ai pas de calendrier, confirme Christophe Collignon. Mais on fait avancer le débat et on verra où ça nous mène."