Van Grieken à la cérémonie officielle des Wallos: la rage de la FGTB wallonne

Il se fait que les membres du Bureau de la Chambre sont sur la liste des invités, selon le protocole. Et Van Grieken en est le vice-président.

Le malaise semble moins alimenté par cette "politesse" dans le chef du leader d’extrême droite flamand (on le convie, il vient…) que sur l’invitation elle-même, qui semble avoir échappé au débat au sein du Bureau du Parlement wallon.

Vive réaction du côté de la FGTB wallonne, partagée entre "consternation et colère": la charge est dirigée vers le président du Parlement wallon, André Frédéric (PS), qui aurait pu imposer le cordon sanitaire mais n’a pas voulu s’immiscer dans le protocole.

"On ne festoie pas avec l’extrême droite"

"Le Président du Parlement se doit d’être le garant du respect de la démocratie et du barrage contre l’extrême droite, soutient le syndicat socialiste. Comment accepter qu’il rende hommage à François Bovesse, fondateur des Fêtes de Wallonie, résistant assassiné par les rexistes, devant un néo-fasciste reconnu ?"

La FGTB prévient qu’elle boycottera les prochaines cérémonies si aucune mesure n’est prise pour empêcher qu’on remette le couvert à l’avenir. "La Wallonie est une terre d’accueil, une terre de solidarité. Les idées d’extrême droite n’y ont pas leur place. Leurs représentants non plus. On ne discute pas, on ne festoie pas avec l’extrême droite, on la combat ! " conclut vertement le syndicat.