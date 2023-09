De grandes entreprises belges exposées à l’espionnage chinois

Des sociétés belges cotées comme Fluxys, Proximus et Colruyt ou encore l’État utilisent des équipements de télécommunications chinois à risque, ressort-il d’une enquête menée par De Tijd et le site d’information néerlandais Follow The Money, publiée lundi dans L’Echo également.