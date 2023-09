L’UMons a inauguré sa nouvelle résidence étudiante au boulevard Kennedy

Baptisé “Cross Project”, ce dernier a été porté par la société Eckelmans, qui a saisi l’occasion de s’étendre en Wallonie, après avoir contribué à bâtir Louvain-la-Neuve et mené de nombreux projets résidentiels en Brabant wallon, notamment. Concrètement, la résidence montoise se compose de trois pôles distincts.

L’aile Nord, la résidence pour étudiants, se compose de 100 lits et d’espaces communs. On y retrouve ainsi une salle d’étude, une buanderie, un espace détente, des parkings vélos. Depuis ce mois de septembre, elle sera louée par l’UMons pour une durée conclue de 27 ans. Le bloc central, totalement vitré, accueillera quant à lui, dans le courant 2024, des bureaux de l’UMons, répartis sur sept étages.

La suite sera inaugurée en 2024

L’aide Sud abrite de son côté 24 appartements résidentiels avec cave. Enfin, le sous-sol dispose de 100 emplacements de parkings sécurisés. “Par son architecture moderne et audacieuse imaginée par deux Montois, François Grandjean et Dimitri Pillon, le bâtiment ne manque pas de rehausser l’image de l’entrée de la Ville de Mons en plein essor économique”, estime-t-on du côté d’Eckelmans.

”Bien desservi, il est idéalement situé puisqu’à un jet de pierre du campus universitaire et à proximité directe du centre-ville. Il répond en outre aux normes énergétiques les plus récentes.” Le terrain avait acheté en février 2019. Les travaux avaient été lancés début 2022. Ils seront terminés dans le courant du premier trimestre 2024 pour les parties bureaux et appartements. “Ce projet représente à la fois, notre première implantation à Mons et notre sixième résidence pour étudiants mettant l’accent sur le confort, la convivialité, la sécurité et la durabilité.”

Petite nouveauté pour cette résidence : les étudiants ont la possibilité de personnaliser à l’infini l’espace intérieur de leur kot selon leurs besoins et leurs goûts grâce au nouveau concept d’aménagement modulable, écoresponsable et made in Belgium : le Kit-kot. Le tout de manière simple, sans avoir besoin d’outils ou de paires de bras supplémentaires. Ces kots sont mis en location à des étudiants de l’UMons “à des prix abordables” tels que prônés par l’université.