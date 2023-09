Avec les événements survenus dans les écoles de Charleroi, on craignait quelque peu que les incendies et autres actes de vandalisme ne fassent tache d’huile. Et c’est malheureusement ce qui est survenu. En effet, alors que Charleroi déplorait un 6e incendie volontaire dans une école de la ville, un feu a également été bouté, cette nuit dans une école liégeoise. C’est la petite école du quartier de Xhovémont qui a ainsi été prise pour cible par des pyromanes anti-Evras (Éducation à la Vie Relationnelle, Affective et Sexuelles).

2. Interpellé après avoir menacé des élèves de l’institut Notre-Dame de Heusy

Sur le coup de midi ce vendredi, une scène pour le moins inhabituelle et déconcertante s’est déroulée devant l’institut Notre-Dame de Heusy, rapporte Sudinfo. Un homme aurait menacé, avec une arme, des élèves, qui se sont assis devant sa maison. Il a été arrêté.

3. Le prix du mazout de chauffage à son plus haut niveau en 10 mois

Le mazout de chauffage, à l’instar de l’essence et du diesel, a atteint un plafond depuis novembre dernier. Le prix maximum pour un litre sera ce samedi de 1,1437 euro pour une commande d’au moins 2.000 litres, soit une hausse de 1,37 cent.

4. Procès des attentats : le jury est parvenu à un arrêt sur les peines des 8 coupables

Le jury et la cour, réunis en collège, sont parvenus ce vendredi 15 septembre 2023, après cinq jours de délibération, à un verdict concernant les peines à infliger aux huit hommes reconnus coupables de terrorisme dans le cadre du procès des attentats du 22 mars 2016 à Bruxelles, qui ont fait 35 morts et des centaines de blessés.

5. Surprise en Coupe Davis : pas de Goffin face à l’Ouzbékistan

Steve Darcis débute sa nouvelle vie ce samedi en tant que capitaine de l’équipe belge de Coupe Davis face à l’Ouzbékistan. Mais pour son baptême du feu, le Liégeois ne pourra pas compter sur leur meilleur joueur David Goffin (ATP 100). Ce qui constitue une petite surprise.