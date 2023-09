La Défense belge à la rescousse de l’asile : “On arrive à la limite de ce qu’on peut faire, j’ai aussi besoin de mes casernes”, explique Dedonder

La crise de l’asile n’est pas neuve en Belgique et connaît un nouvel épisode suite à la décision de la secrétaire d’État à l’Asile et l’Immigration, Nicole de Moor (CD&V), de ne plus offrir d’accueil aux demandeurs d’asile masculins seuls. Une décision suspendue par le Conseil d’État.