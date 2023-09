"Il faut tirer les enseignements" du procès des attentats de Bruxelles, déclare la partie civile

Si ce futur ne se joue plus devant la justice mais au sein de la société, le pénaliste a l'espoir "que tout ce qu'il s'est passé ici puisse servir à ce que ça ne se reproduise plus". "Il faudra saisir la balle au bond et ne pas faire comme si ceci n'était qu'un épisode dont il ne faut pas tenir compte. On est obligés de faire passer ce message parce que, sinon, cela risque peut-être, un jour, de se reproduire", a conclu Guillaume Lys.

La présidente de la cour d'assises de Bruxelles, Laurence Massart, a entamé, vendredi soir peu après 20h00, la lecture de l'arrêt reprenant le verdict sur les peines, au procès des attentats du 22 mars 2016.

Le 25 juillet, le jury a reconnu Oussama Atar (jugé par défaut car présumé mort en Syrie), Mohamed Abrini, Osama Krayem, Salah Abdeslam, Ali El Haddad Asufi et Bilal El Makhoukhi coupables d'assassinats et tentatives d'assassinat dans un contexte terroriste, ainsi que de participation aux activités d'un groupe terroristes. Seul ce dernier chef d'accusation a été retenu contre Sofien Ayari et Hervé Bayingana Muhirwa. Les deux derniers des 10 accusés au total, les frères Smail et Ibrahim Farisi, ont, eux, été acquittés.