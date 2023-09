Covid: coup d'envoi de la campagne de vaccination automnale en Wallonie ce lundi 18 septembre 2023

Par ailleurs, cinq centres de vaccination seront ouverts du 16 octobre au 10 novembre à Braine-l'Alleud, Charleroi, Liège, Tournai et Verviers. Quatre antennes de vaccination complèteront ce dispositif.

Pour cette campagne, aucune invitation ne sera envoyée aux Wallons. Toutefois, sur base des groupes cibles identifiés par le Conseil supérieur de la Santé (CSS), la vaccination est recommandée pour les plus de 65 ans, les résidents de maisons de repos et d'établissements de soins, les femmes enceintes, les personnes en état d'obésité morbide, immunodéprimées ou avec des comorbidités, celles actives dans le secteur des soins et celles vivant avec un patient sévèrement immunodéprimé.

Par ailleurs, une attention particulière doit être accordée aux personnes entre 50 et 65 ans avec une consommation excessive d'alcool et/ou des antécédents de tabagisme et celles sans activité physique, rappelle l'Aviq.

Le CSS préconise également la vaccination contre la grippe saisonnière pour les personnes les plus vulnérables, à partir de la mi-octobre. Les deux vaccinations peuvent être simultanées ou découplées. Dans ce dernier cas, il est préférable de recevoir d'abord le vaccin contre le Covid.