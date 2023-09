Yves Van Laethem préface la situation Covid pour l’hiver 2023-2024 en Belgique: “Le seul problème, c’est l’éventuelle addition de différents pics”

En cette fin d’été, quelle est la situation sanitaire ?

C’est vrai que les chiffres montrent des augmentations dans le nombre de tests effectués et dans le taux de positivité. Mais ce n’est rien de comparable à avant. Les chiffres ne veulent plus dire la même chose non plus. Il y a beaucoup moins de surveillance. Ce que l’on peut dire, c’est qu’on ne voit absolument rien qui vibre au niveau des hospitalisations.

À l’international, il n’y a toujours aucun variant vraiment préoccupant pour dire.

En ce qui concerne les sous-variants d’Omicron Eris et BA.2.86, le premier n’est pas fort différent des autres et le second est présent à différents endroits du monde et ne montre pas de flambée de cas ou de gravité. Les sous-variants actuellement en circulation ne posent pas plus de problèmes que leurs prédécesseurs.

Si on doit résumer la situation simplement : il n’y a pas d’anxiété majeure à avoir actuellement.

L’OMS s’inquiète des tendances mondiales avant l’hiver. Ce n’est donc pas votre cas ?

Non ! L’OMS a un troupeau gigantesque éparpillé sur plein de collines. Je ne pense pas qu’elle doit être inquiète pour notre pays. La situation d’immunité acquise dans nos contrées est telle qu’on ne voit pas comment on pourrait avoir un problème avec les variants actuels.

Selon moi, sauf surprise d’un nouveau variant, nous n’aurons pas de problème de santé publique dans notre pays cet hiver-ci. Pas plus que l’année passée d’ailleurs.

Pourtant, l’an passé, il y avait le double problème Covid et grippe…

C’est vrai qu’on a frôlé le problème fin d’année à cause de la concomitance d’un pic de grippe précoce et d’un pic de l’Omicron de l’année passée. Le seul problème sera l’éventuelle addition de différents pics car, le Covid, lui, ne nous donnera que des petites vaguelettes.

Évidemment, si on ajoute une petite vaguelette de Covid à une petite vaguelette de grippe à une petite vaguelette d’autres choses, ça peut donner une vaguelette plus importante. C’est une raison supplémentaire pour les personnes concernées par la vaccination de se faire vacciner.

À propos de la vaccination, justement. Une campagne de rappel débute ce 18 septembre. À qui s’adresse-t-elle ?

À la même population que celle définie pour le précédent rappel : les plus de 65 ans, les personnes avec comorbidité, les immunodéficients (cancer, personnes greffées,…), notamment.

Pour le reste de la population “en bonne santé”, ce n’est pas nécessaire. Si ce n’est peut-être le personnel de santé. L’idée n’est plus comme avant de diminuer la transmission de la maladie mais de leur donner les outils pour qu’ils restent en bonne santé. C’est un peu comme les soldats. Ils sont sur le front, il faut leur donner un gilet par balle.

Si je ne fais pas partie d’un groupe à risques, je peux quand même me faire vacciner ?

Tout à fait ! Toute personne qui le souhaite peut se faire vacciner. Mais cela reste de l’ordre de l’utilité personnelle. On relance alors son taux d’anticorps et donc d’immunité. Cela va diminuer le risque de faire des infections banalement symptomatiques, comme celles où on a mal de gorge et où on tousse pendant quelques jours. C’est un peu la même discussion que celle de l’utilité du vaccin contre la grippe lorsqu’on a 35 ans et qu’on est en bonne santé.

Est-on parti pour une vaccination annuelle des personnes à risques, maintenant ?

Si on tend vers une situation où on reste dans des variants peu différents et où les gens développent des symptômes peu sévères, si on se rend compte qu’on peut avoir de meilleurs vaccins, je pense qu’on va petit à petit vers la mise en place d’un rituel de vaccination annuelle contre la grippe et le Covid (NDLR : pour les personnes à risques) quelque part vers septembre et octobre.

Pour les personnes concernées, où peut-on se faire vacciner ?

Comme l’année passée. Via le médecin traitant ou les pharmaciens formés. Le gouvernement wallon semble être également prêt à mettre sur pied des centres transitoires éphémères pour le lancement de cette nouvelle campagne de rappel. Ceux-ci ne devraient toutefois pas ouvrir très longtemps. Deux mois tout au plus.