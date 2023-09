Olivier De Wasseige, nouvelle recrue des Engagés avant les élections de 2024 : “Il y a trop de fonctionnaires” en Wallonie

“Actuellement, il y a trop de fonctionnaires mais il y a aussi trop de dépenses par rapport aux recettes. On est en déficit structurel : on a une dette (30 milliards, NDLR) qui devient totalement insoutenable […] Il y a des tas de dépenses aujourd’hui dont il faut se demander si elles sont utiles ou pas”, estime Olivier De Wasseige. “Il y a énormément de gens efficaces dans l’administration wallonne, mais il y a aussi ce qu’on appelle la lasagne institutionnelle wallonne qu’il faut réduire. Et il y a certainement, à certains endroits, la possibilité de travailler beaucoup plus avec des partenariats avec le secteur privé. ”

Favorable à une régionalisation de l’alternance, le nouveau visage des Engagés estime enfin que les chômeurs wallons ne peuvent “plus refuser des formations dans les métiers en pénurie” : “Je ne sais pas s’il faut aller directement vers la sanction mais il ne faut plus permettre à quelqu’un de se réfugier dans le chômage alors qu’il a les capacités pour exercer un métier. ”