Les patrons du groupe Wanty: "L’écart entre un salaire de base et une allocation de remplacement n’est pas suffisant"

B.S: Il rassemble une vingtaine d’entreprises actives dans cinq secteurs: les infrastructures (voirie et réseaux divers, impétrants, ouvrages d’art, génie civil, hydrocarboné et travaux spéciaux), la déconstruction (urbaine et technique, en surface et en hauteur), le bâtiment (surfaces commerciales et industrielles, construction de bureaux, halls logistiques et showrooms), l’électricité (distribution, électromécanique, télécoms, fibre optique, éclairage public) et enfin, industrie et circularité (centrale à tarmac, usines de production de béton armé et de précontraint, carrières calcaires, centre de tri de déchets inertes)

C.W: Nous avons réalisé l’an dernier un chiffre d’affaires consolidé de 315 millions d’euros. Avec la reprise de Martens Democom à Genk cet été qui nous hisse dans le top 5 des entreprises de déconstruction en Europe, nous tablons sur une évolution de 10 à 12%, nous devrions atteindre les 350 millions à la fin de l’exercice. Pour un effectif de 1600 travailleurs. Nous réalisons 85% de notre chiffre d’affaires en Wallonie, 10% à l’international essentiellement en France et 5% dans le nord du pays.

Quel est l’état des marchés sur lesquels vous évoluez ?

B.S: Notre volume de production s’est réduit par rapport à 2018-2019. Cependant, nous travaillons à présent sur des projets qui demandent davantage de main-d’œuvre. Si les investissements immobiliers ont baissé, le plan de relance, les programmes européens Feder et l’approche des échéances électorales devraient booster notre carnet de commandes. Il est rempli à un an et demi pour Wanty, un an pour notre filiale ICM et est un peu moins garni pour notre filiale Ronveaux qui subit la concurrence de la Flandre pour sa division construction. Mais nous n’avons aucune inquiétude pour l’avenir où nous devrions renforcer nos parts de marché à l’étranger.

Le recrutement s’est compliqué en Belgique. C’est un sentiment que vous partagez ?

C.W:Une centaine de talents rejoignent notre groupe en moyenne tous les ans. Un tiers par mobilité interne ou par recrutements, un tiers via notre Wanty Academy et un tiers au terme de stages effectués dans nos entreprises. Le défi, ce n’est plus seulement de recruter en 2023 mais de pouvoir garder nos bons éléments. Depuis le Covid, les travailleurs ont besoin d’un plan de carrière, ils veulent évoluer dans l’échelle barémique et élargir leurs compétences. Dès le moment où l’employeur leur offre des opportunités, ils restent. Je vais prendre l’exemple de ce manœuvre d’origine roumaine que nous avons engagé voici plusieurs années. Il est aujourd’hui devenu géomètre, comme certains de ses collègues ouvriers sont devenus conducteurs de chantiers. Le covid a aussi contribué à faire passer le travail après les loisirs et la famille. On sent parfois un manque d’envie…

Qu’est-ce que la Wanty Academy ?

B.S: C’est un centre de formation aux métiers techniques que nous avons créé en interne, pour répondre à nos propres besoins. Nous l’avons mis en place en 2019 un peu avant le Covid, dans le cadre d’un partenariat avec l’IFAPME et le Forem. Avant, le personnel se formait sur le tas, après parfois un apprentissage à l’école. Mais cette pratique se perd. Nous nous y sommes substitués. Depuis 2019, 80 demandeurs d’emploi ont participé à nos sessions, 59 ont été engagés.

La formation qualifiante constitue-t-elle un enjeu pour la Wallonie ?

C.W: Bien sûr ! Les investisseurs sont attentifs à la qualité de la main-d’œuvre qu’ils vont trouver sur les lieux de leur installation. Mais pour qu’elle soit efficace, la formation qualifiante doit se confronter aux vraies conditions de travail qui sont celles des secteurs. Au sein de notre groupe, le personnel doit se lever très tôt. On part dès 6h du matin rejoindre les chantiers, parfois à plus de 100 kilomètres. Il faut être courageux et motivé pour le faire. Et quand je dis motivé, je parle du différentiel financier entre un salaire de base et une allocation de remplacement. Chez nous, l’écart n’est pas suffisant !

Comment vos métiers ont-ils évolué en 25 ans ?

B.S: La chaîne de nos métiers s’est allongée et professionnalisée. Le marché l’exige: tout s’est complexifié, il faut faire preuve d’énormément de rigueur. Nous sommes soumis à des normes de qualité de plus en plus contraignantes, notre activité et notre travail sont contrôlés, nous devons aller toujours plus loin dans la qualité et la sécurité. En 2023, nos travailleurs ne sont plus polyvalents. En 1998 ils pouvaient passer du bulldozer à la pelle, de la voirie à la démolition. C’est fini. Aujourd’hui, ce sont des spécialistes, il leur faut être à la pointe et à la hauteur de ce qu’on leur demande. On n’est plus du tout dans le même paradigme !

Qu’attendre des écoles dans ce contexte ?

C.W: Qu’elles visent l’excellence. Parce que c’est ça que les clients attendent du monde de l’entreprise. Pour cette raison, le politique se doit de donner les moyens de l’éducation, de la recherche et du développement. La Wallonie a besoin de se réindustrialiser pour créer de nouvelles richesses. Depuis 30 ans que nous nous connaissons avec Benoît (NdLR: leur rencontre date de l’université à Louvain-la-Neuve), depuis 25 ans que nous travaillons ensemble, nous œuvrons à la rendre plus attractive, plus performante cette Wallonie.

Il ne faut pas mettre un halte-là au béton ?

B.S: Je vais peut-être vous surprendre, mais laisser les sols à l’agriculture nous semble indispensable. En effet, il y a plein de friches à reconvertir ! Les 2 500 sites industriels désaffectés offrent 4 500 hectares à la Wallonie, dont une centaine est réhabilitée chaque année. Nous avons donc du potentiel et du pain sur la planche. Alors oui, stop à la bétonisation. Concentrons nos efforts sur la réhabilitation. C’est la responsabilité de nos politiques d’avancer dans cette voie.