Greffier: ces jeunes recrues qui ne font pas de vieux os dans le service

Pour Romain (*), l’expérience aura duré 4 ans. Cet ancien auditeur au greffe du Parlement wallon a fini par démissionner. "Je n’ai pas 30 ans. Et je suis détruit."

Isolé

Quand il pousse pour la première fois les portes de l’administration parlementaire wallonne, Romain est au tout début de sa carrière. "On est influençable quand on est jeune. On se cherche un peu. C’était mon cas. Alors, ce qui venait de ma hiérarchie directe, c’était la sainte parole . On se laisse berner, admet-il. On se dit que le paternalisme pour obtenir des résultats, c’est normal. "

Un ancien collègue de la nouvelle génération confirme. "Le discours, c’est que le service a besoin de jeunes, parce que l’équipe en place est encroûtée et qu’il faut dynamiser la machine, se souvient-il. Or, chez les “dinosaures”, il n’y a pas que des nuls. Loin de là. Mais quand ils ne sont pas d’accord, on les dégage. Le cycle de destruction est rapide: 3 ou 4 ans."

Romain est isolé physiquement des collègues. Il a pour mission de revoir de fond en comble certaines procédures. "J’arrive devant des gens qui ont au moins deux fois mon âge et je leur dis qu’on va changer la façon de faire. C’est une grosse pression. Je me retrouve plus isolé encore…"

"Je ne me reconnais pas"

Et ce qu’on lui demande de faire commence à heurter certaines de ses valeurs sur le plan humain. C’est ce qui l’incitera à quitter le navire. "Mais quand je pars, je pense que tout ça vient de moi. Je suis convaincu que je suis un incapable. Juste bon à rien. On vous prend, on vous tord, on vous vide…" témoigne le jeune homme. Il a mis des mois avant de retrouver plus ou moins confiance en lui.

Son ancien collègue est dans le même état d’esprit. Désillusion, dégoût, colère. "Et j’ai peur que cette colère ne me quitte pas. Je ne me reconnais pas. Je suis quelqu’un de paisible. Mais ce que j’ai vécu sous l’ère Janssens me donne parfois envie de frapper." Romain acquiesce, avec une infinie tristesse.

(*) Prénom d’emprunt