Prolongation de la suspension du greffier: et dans 6 mois, qu’est-ce qu’on fait ?

C’est donc la deuxième fois que la mesure d’ordre prise en septembre 2022 est reconduite pour une tranche de 6 mois.

Pour le Bureau, l’impasse est la même qu’en mars dernier: mesure d’écartement assortie d’une retenue de 20% de la rémunération. Avec ça, on est au maximum de ce qui peut être activé par le Parlement, tant qu’une infraction ou une faute grave n’a pas pu être prononcée. En l’absence de décision judiciaire, le président André Frédéric et les députés de la majorité et de l’opposition qui constituent le Bureau marchent sur des œufs. Il n’y a pas de base légale pour aller au-delà d’une suspension et de cette retenue sur salaire.

Et si le Bureau en décidait autrement et révoquait le haut fonctionnaire wallon ? Le risque, c’est de voir la décision cassée par le Conseil d’État et le greffier réintégré d’office à la tête du paquebot. Le Bureau pourrait le suspendre à nouveau. Ou pas.

Actuellement, l’auditorat du travail qui mène une information (pas une instruction) suite à une dizaine de plaintes pour harcèlement moral n’a pas encore entendu Frédéric Janssens. Ni même les membres du Bureau. Et l’enquête judiciaire concernant la gestion des dossiers immobiliers, marchés publics, etc., est elle aussi toujours en cours.

Et si aucune décision judiciaire ne devait intervenir avant le nouveau terme lié à la suspension, soit le 15 mars 2024 ? Sachant que des élections sont programmées le 9 juin 2024, quelle posture pourrait encore adopter un Bureau qui sera démissionnaire moins de 3 mois plus tard ? Nouvelle prolongation de la suspension préventive ?

Dès le lendemain des élections, une présidence provisoire gère les affaires courantes du Parlement. L’intérimaire serait-il (ou elle) en mesure de prendre, le cas échéant, une décision d’envergure dans ce no man’s land politique ? Le temps qu’on forme une nouvelle majorité, le Parlement sera placé devant l’échéance d’un nouveau 15 septembre.