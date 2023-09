Paul Magnette fait sa rentrée politique: "Le PS ne va jamais discuter du confédéralisme"

Il y a le mérite de la constance, parce qu’il dit exactement la même chose aujourd’hui qu’il y a 5 ans, 10 ans, 15 ans et même 20 ans. Le monde change, les circonstances changent mais son discours reste le même.

Bart De Wever estime qu’on ne peut continuer avec un statu quo.

Je pense aussi qu’il y a plein de choses qu’on doit améliorer dans ce pays. Même si je pense que le fédéralisme fonctionne. Et qu’on en a eu la preuve dans les réponses qu’on a pu apporter à la pandémie de Covid-19… On a bien résisté également à la crise des prix de l’énergie. Le pouvoir d’achat a été mieux maintenu en Belgique que dans tous les autres pays voisins. Oui, le système fédéral et la solidarité fédérale, ça fonctionne. Même s’il y a des endroits où cela ne fonctionne pas bien. Et je pense notamment aux inondations.

Il n’y a pas eu assez de solidarité?

Je regrette que la Wallonie ait été seule face à son destin sur la question des inondations. Le Fédéral aurait dû venir au secours de la Wallonie exactement comme l’État fédéral allemand a aidé les Landers. Je suis donc pour qu’on refédéralise la question des grandes catastrophes naturelles. Ça fait partie des choses qu’on peut améliorer.

La Belgique connaîtra son 200e anniversaire. Pensez-vous, que pour l’existence de la Belgique, il faut passer par une nouvelle réforme de l’État?

Non, je ne suis pas demandeur d’une septième réforme de l’État. Je pense qu’on peut améliorer beaucoup de choses sans réforme de l’État… Et je pense que les francophones devraient mettre de l’ordre dans leurs institutions. J’ai d’ailleurs réuni les présidents de la majorité francophone.

Avez-vous eu des discussions avec Bart De Wever sur l’institutionnel?

Non. Je n’ai pas de rencontre avec Monsieur De Wever. Je suis dans la Vivaldi, je suis président du premier parti de la Vivaldi. Donc je discute avec les présidents des partis de la majorité.

Bart De Wever déclare que la N-VA parle avec le PS…

C’est totalement faux. Je ne sais pas avec quel socialiste parle Bart De Wever. Peut-être a-t-il rencontré un militant dans un bistrot à Anvers. Mais pas avec moi en tout cas.

Il affirme que le confédéralisme est revenu sur la table des discussions avec le PS en 2019-2020.

Ce sont les demandes de la N-VA. Elle répète la même chose depuis qu’elle existe. Mais nous, on a toujours refusé ça. Le PS ne va jamais discuter du confédéralisme, ça va totalement à l’encontre de nos convictions.

Quelle note donneriez-vous à la Vivaldi?

Je n’aime pas donner de note. D’autant que je suis prof à la base.

Alexander De Croo accordait un 7 sur 10 à son gouvernement…

Je peux me rallier à ça parce que je le répète, quand on a mis en place, ce gouvernement, on savait qu’il n’aurait pas beaucoup de temps. On avait perdu un an parce que le cd&v est l’Open vld étaient accrochés à la N-VA. C’est la seule raison pour laquelle j’ai été obligé de discuter avec la N-VA pour démontrer que c’était impossible. Et pour arriver à former ce qu’on voulait depuis le début, c’est-à-dire un gouvernement le plus progressiste possible en fonction des résultats.

Au soir du 9 juin 2024 si la N-VA reste le premier parti de Flandre… Vous faites comment?

Ou bien, on fera un gouvernement sans la N-VA et si possible sans le MR, qui sera un gouvernement progressiste qui pourra augmenter les salaires et qui pourra continuer à accélérer la transition climatique. C’est évidemment ma préférence. Ou bien on va avoir le retour du gouvernement MR-NVA. Et on voit bien que Mr Bouchez dit dans toutes ses interviews qu’il ne rêve que d’une chose, c’est de revenir à la Suédoise.

La politique, c’est aussi une affaire de personnes. Entre présidents, l’entente n’est pas toujours cordiale. Du coup, pouvez-vous discuter avec le MR?

Moi, je ne fais pas de question de personnes. Par contre là où il y a vraiment une différence, c’est que Monsieur Bouchez donne à sa formation politique une coloration très très droitière. Mais ce n’est pas une question de personne, c’est une question de ligne politique.

La grande interview de Paul Magnette est à voir ce mercredi à 18h55 sur LN24 ©Raphaël Batista

«Le PTB est la plus grande supercherie politique qu’on ait jamais eue»

Paul Magnette a rappelé qu’il était « disponible » pour le poste de Premier ministre si la famille socialiste était la plus importante dans la nouvelle coalition. ©Mathieu Golinvaux

Serez-vous à nouveau candidat aux communales à Charleroi?

Je serai candidat. Est-ce que je tirerai la liste? Est-ce que je pousserai la liste? On en discutera à ce moment-là. J’ai la chance d’avoir plein de talents à Charleroi… On a l’embarras du choix.

Les négociations pour former un gouvernement ne vont-elles pas interférer dans la campagne?

Dès le 10 juin, dès qu’on aura les résultats, ça peut aller très vite s’il y a une majorité qui se dégage assez naturellement… Imaginez qu’il puisse y avoir une majorité olivier alliant le PS, Écolo et Les Engagés…

C’est la majorité que vous préférez?

Étant donné que le PTB ne veut pas gouverner, c’est la majorité la plus progressiste que l’on puisse faire. Mais pour autant que les résultats le permettent.

Les négociations au fédéral ne risquent-elles pas d’interférer dans la formation d’une telle majorité au niveau régional?

Nous vivons dans un pays fédéral et donc chaque niveau de pouvoir doit avoir sa propre logique. En Wallonie, nous devons nous donner le gouvernement qui est le plus proche de la volonté des électeurs wallons. Et j’espère qu’avant les élections communales, il y aura au moins des gouvernements dans les Régions et à la Communauté.

Si les citoyens se disent qu’ils ne vont pas voter pour des partis de droite qui vont mettre le pays en l’air, soit pour la N-VA ou le MR. Et qu’ils ne vont pas voter pour le PTB parce que toute façon, il ne va pas aller au gouvernement. Je pense que c’est tout à fait possible.

Pourriez-vous former des majorités au niveau communal avec le PTB?

À Charleroi, j’ai essayé de discuter avec le PTB. J’avais l’impression de parler avec un enregistreur automatique… On voyait bien qu’ils ne voulaient pas y aller. J’ai proposé à la cheffe de file d’être échevine du logement. Et je leur ai proposé un second échevinat. Mais je leur ai dit “Je sais bien pourquoi vous refusez. Toi, tu veux députée fédérale. Et toi, tu veux être député régional.” Evidemment, c’est beaucoup plus confortable d’aller au Parlement et de faire du bruit, que de remonter ses manches pour les gens.

Je pense que le PTB, c’est la plus grande supercherie politique qu’on n’ait jamais eue. Jusqu’ici ils n’ont jamais rien fait. Ça fait 40 ans qu’ils existent, ils n’ont jamais rien fait et je pense qu’ils ne feront jamais rien.

Outre cela, j’ai de vrais problèmes avec leur vision de la politique étrangère sur les Ouïgours. La manière dont Raoul Hedebouw défend la Chine est complètement hallucinante. Sur la guerre en Ukraine, la manière dont ils ont défendu la Russie de Poutine, c’est aussi complètement hallucinant. Sur les questions de politique étrangère, ils ont encore une vision des années 50… Staline n’est pas tout à fait mort au PTB.

«J’aimerais mener la liste PS pour les fédérales en province de Hainaut»

La réforme fiscale a viré au fiasco. Vous y croyez encore?

En politique, il ne faut pas être optimiste ou pessimiste, il faut être volontariste. Je pense qu’augmenter les bas et moyens salaires, c’est une nécessité. On peut augmenter les bas salaires jusqu’à 250 € net par mois et cela coûterait 3.7 milliards d’euros. Mais nous avons des pistes pour financer cela, comme la taxation des plus-values ou la hausse de l’impôt sur la fortune.

Pour en revenir au dialogue intrafrancophone, à quoi faut-il s’attendre?

Ce que j’ai proposé, c’est que la Fédération Wallonie-Bruxelles garde ses grands socles de compétences, à savoir l’enseignement, la culture, l’audiovisuel et la recherche. Le reste, ce sont beaucoup de petites compétences importantes comme l’accueil de la petite enfance, le sport et l’aide à la jeunesse. Je propose qu’on les regroupe avec les compétences régionales dont elles sont les plus proches. Ce qui permettra aussi de ne plus avoir autant de ministres qu’aujourd’hui.

Budgétairement, certains prédisent un scénario à la grecque pour la Région wallonne.

Le Japon a une dette publique de 260 % de son PIB et le Japon est néanmoins un des pays les plus solides, les plus modernes, les plus les plus puissants les plus innovateurs au monde. Donc cette question de la dette n’est pas si fondamentale. Par contre, le déficit, on doit y faire attention ça, je suis bien d’accord.

Où avez-vous envie de mener cette bataille électorale?

Ce sont nos instances et nos militants qui vont le décider. Mais je suis candidat pour mener la liste PS dans le Hainaut pour le fédéral. Je crois que beaucoup de thèmes fédéraux vont être au cœur de la prochaine campagne et notamment la question des salaires ou la question de la justice fiscale.

Êtes-vous toujours candidat au poste de Premier ministre ?

J’ai dit que j’étais disponible simplement. Si la famille socialiste et si le PS est premier, je suis disponible. Point! Mais je n’ai jamais mis ma carrière personnelle devant mes priorités politiques. En 2019, j’aurais pu dire que je voulais absolument être Premier ministre. Mais j’ai pensé que pour le bien du pays, avec un Vlams Belang qui caracolait en tête dans les sondages, il valait mieux un premier ministre flamand. Et je me suis battu pour nos priorités.

Avez-vous déjà une idée des différentes têtes de listes?

J’ai quelques idées, mais vous connaîtrez tout ça le week-end du 15 décembre.

Elio Di Rupo ferait-il un bon candidat à l’Europe, comme le veulent les rumeurs?

Il ferait certainement un bon candidat à l’Europe. Mais à nouveau, c’est aux militants d’en discuter.