Miguel de Schaetzen, patron d’Eneco: "Le renouvelable est le ticket pour garantir des prix d’énergie abordables" (vidéo)

Eneco en Belgique se compose de quatre entités, deux de production et deux de commercialisation. Eneco Wind, l’organisation actuelle résultant de l’acquisition d’Air Energy en 2008, est un pionnier de l’énergie éolienne. Derrière les opérateurs historiques que sont Engie et Luminus, nous sommes le troisième acteur du marché belge de l’énergie mais le premier grand producteur d’électricité verte issue à 100% du renouvelable. Eneco est aussi actif dans le solaire, la mobilité/électrique et les batteries de stockage.

Quels sont les moyens de production d’Eneco Wind ?

Nous gérons aujourd’hui 31 parcs éoliens au nord et au sud du pays, et plus précisément 98 éoliennes en Wallonie dont la puissance atteint 280 mégawatts (MW). Nous avons également deux parcs offshores en mer du nord: Norther dont nous sommes copropriétaires avec Nethys compte 44 turbines soit 370 MW, l’équivalent de la consommation de presque 400 000 ménages, et SeaMade dont nous détenons 12,5% de parts totalise 58 turbines pour un total de 487 MW (équivalent de 485 000 ménages)

Que représente le marché de l’énergie en Belgique ?

Toutes énergies confondues, il atteint un volume de 480 Térawatts/heure, c’est-à-dire 480 millions de MWh par an. La consommation d’électricité représente 90 TWh, soit un petit 20%. Sachant que l’on est arrivé à décarboner +/– 20% de cette électricité hors du nucléaire, cela donne une idée du chemin qu’il reste à faire pour atteindre l’objectif de neutralité carbone que se sont imposé l’Union européenne et la Wallonie à l’horizon 2050.

Où en est le développement de l’éolien en Wallonie ?

La puissance des parcs en activité sur le sol wallon est de l’ordre de 1300 MW, et le marché devrait croître de 330 MW d’ici à deux ans. Il faut savoir qu’en dehors de ces chiffres, des permis ont été délivrés à hauteur de 650 MW mais sont bloqués par des recours au conseil d’État. Structurellement, le développement du secteur est en retard sur les objectifs politiques de l’actuel gouvernement qui tablait sur une croissance de 150 MW par an. Les opérateurs ont actuellement des projets à l’étude à hauteur de 3 000 MW. Ce n’est qu’une ambition, tout ne se réalisera pas, mais cela montre le potentiel énorme.

C’est possible de rattraper le retard ?

L’étude prospective que le gestionnaire du réseau de distribution Elia établit tous les deux ans fait état d’une augmentation de 60% de la consommation d’ici 10 ans, en 2034. Il faut donc accélérer la transition, d’autant que le manque de capacités de production attendue en 2026 a été estimé à 1000 MW, et en 2034 à 3 500 MW. Le plan One Planet d’Eneco est très clair: si on y met l’ambition et la volonté politique, nous pouvons atteindre la neutralité carbone avec quinze ans d’avance sur l’échéance européenne, soit en 2035. Mais il ne faut plus perdre de temps.

Comment les projets éoliens sont-ils accueillis au sud du pays ?

Quand nous avons commencé il y a 20 ans, les gens se demandaient s’il y aurait assez de vent. C’était même une question des banquiers (rires). Tout le monde a pris la mesure de la technologie. Une technologie qui évolue: nous venons de démonter l’ancien parc de Perwez pour le remplacer par un nouveau beaucoup plus performant. Les huit machines de 2005 vont laisser place à sept de la dernière génération: elles vont produire trois fois plus d’électricité. Aucun riverain ne s’y est opposé. C’est souvent la peur de l’inconnu qui est le frein aux projets.

Rencontrez-vous de l’hostilité dans certaines communes ?

Disons que la période préélectorale n’est pas le moment idéal. Des bourgmestres nous ont demandé de lever le pied sur des projets. Il y a encore beaucoup de nimby (Not in my back yard) là où il n’y a pas d’éoliennes. Pour avancer, nous avons besoin de sérénité, d’une vision long terme, d’investissements stables et d’ambition politique. Un investissement s’amortit en 20 ans, et la durée d’une législature n’est que de cinq ! Le respect de la qualité de vie est essentiel, bien entendu. Mais il n’est pas incompatible loin de là avec la croissance de la production d’électricité 100% renouvelable.

Cette production d’électricité verte peut-elle nous rendre énergétiquement autonomes à terme ?

L’éolien et le solaire restent les énergies les moins chères du marché, elles sont aussi indépendantes de la géopolitique mondiale. Si je prends l’exemple du nucléaire, il faut savoir que 25% de l’uranium que consomment les centrales européennes vient du Niger où l’instabilité est énorme. Le renouvelable est le ticket pour garantir des prix d’énergie abordables pour les consommateurs, mais aussi pour nos entreprises.

Quelles sont les conditions de l’autonomie énergétique selon vous ?

Les capacités locales de production bien sûr, mais également les unités de stockage d’énergie et les compteurs intelligents. Eneco construit en ce moment au Rœulx dans le Hainaut le plus gros parc de batteries de Wallonie (qui peut livrer 50 MWh pendant 4h), en partenariat avec Tesla. Il doit être construit pour 2024. La Wallonie a par ailleurs un énorme retard à rattraper sur la Flandre pour les compteurs intelligents, qui envoient en temps réel les données de consommation au gestionnaire du réseau.

Comment développer l’électrification afin de la substituer au gaz ?

Il faut pour cela avoir la volonté politique de changer la fiscalité. Le gaz est trop bon marché pour les consommateurs alors que l’électricité est chère. Cela n’encourage pas le passage à la chaleur renouvelable avec une pompe à chaleur au lieu du chauffage au gaz classique. La raison principale pour laquelle l’électricité reste encore beaucoup moins chère que le gaz dans des pays voisins (notamment les Pays-Bas) est que ces pays ont commencé à taxer moins l’électricité et plus le gaz. Si vous déplacez la charge fiscale, vous donnez aux gens des avantages économiques qui leur permettent d’opter plus facilement pour des solutions de chauffage respectueuses du climat.