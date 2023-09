Greffier : les promotions au grand choix, "un outil de son management"

À cet égard, Frédéric Janssens se défend en évoquant notamment le statut des fonctionnaires. Une bible au Parlement. Il œuvrait donc à la réforme de cette brique de quelque 400 articles. Et son travail était sur le point d’aboutir quand il a été suspendu. Or, selon son analyse, les agents refusant de perdre certains avantages ont organisé une sorte de mutinerie, un bashing qui a conduit à son écartement.

Sur base de pièces que nous avons pu parcourir et de divers témoignages, on perçoit que les règles internes et leurs modifications servent aussi de parfait couteau suisse au boss.

Le grand choix

En 2012 déjà, lors d’une séance de Bureau dont elle assume la vice-présidence, la députée MR Véronique Cornet (décédée en 2015) s’interroge: faut-il maintenir le vieux modèle des "promotions au grand choix" ?

Il existe trois formules de promotion dans le statut des agents: la promotion par avancement dans le niveau, qui se présente automatiquement tous les 7 ans sans qu’un poste soit forcément vacant (le fonctionnaire avance d’un grade dans son niveau s’il n’est pas sous le coup d’une sanction disciplinaire) ; la promotion par accession à un niveau supérieur (le poste doit être vacant, la nomination au niveau supérieur est conditionnée à une ancienneté, une évaluation favorable, un examen…) ; et la promotion au grand choix. Soit la promotion à un grade supérieur en fonction du mérite.

Le fait du prince ? En théorie, non. Sauf exception, des critères d’objectivation sont officiellement définis par le greffier. Les noms sont soumis au Bureau, qui valide ou pas. Et en pratique ? "Des agents méritants l’ont eue. D’autres pas. Parce que, les critères objectifs… Le greffier peut définir une règle juste pour écarter quelqu’un de la promotion: par exemple, il décide que, au lieu des 3 ans d’ancienneté dans le grade, comme prévu dans le statut, il faudra plutôt 4 ans d’ancienneté ", raconte un agent.

"Des jouets"

Mais ça peut marcher aussi dans l’autre sens. Des fonctionnaires se retrouvent promus de façon fulgurante, progressant par exemple de 14 ans au lieu de 7 ans dans leur échelle de traitement et se voyant ainsi gratifiés d’un salaire élargi de 1 000 € nets par mois. "Tout ça sans mise en concurrence ni examen. Quitte à inventer, comme “base objective”, une fonction qui n’existe pas dans l’organigramme pour justifier devant le Bureau certains noms dans la liste des promotions au grand choix… "

Pas de quoi apaiser les tensions sociales dans la maison, pour ceux qui regardent passer le train des jeunes promus. "Ce type de promotion est un outil de son management. Pour Frédéric Janssens, la récompense qu’il octroie lui permet de s’assurer la fidélité d’une garde rapprochée, analyse un fonctionnaire. Ce sont en réalité des promotions empoisonnées. Il en fait des jouets installés à des postes de contrôle, des agents qui lui seront redevables à vie. "

Dans les autres administrations, la promotion au grand choix a été supprimée.