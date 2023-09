Depuis des années, le taux d'épargne, c'est-à-dire le pourcentage du revenu qui est épargné, est en baisse. Au début du siècle, 18% du revenu était encore épargné, mais il a ensuite chuté régulièrement jusqu'à 12% en 2016, où il est resté stable pendant des années. Jusqu'en 2020 et 2021. Les ménages ont alors épargné respectivement plus de 20 % et 17% de leurs revenus, en raison de la crise sanitaire où les dépenses ont chuté.

Par la suite, l'épargne des ménages est revenue à son niveau d'avant la pandémie: en 2022, nous étions revenus à un taux d'épargne de 12%.

Mais au cours des trois premiers mois de cette année, le taux d'épargne est remonté à 14%. Cela est principalement dû à l'indexation automatique des salaires. Environ 1 million de salariés ont en effet vu leur salaire augmenter d'environ 10% au début de l'année.

Pour l'ensemble de l'année 2023, la Banque nationale prévoit un taux d'épargne de 13,5%. Cela signifie que les ménages épargneront cette année près de 5 milliards d'euros de plus qu'auparavant.