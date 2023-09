Météo en Belgique ce mardi : 2 provinces wallonnes en alerte orage

Mardi après-midi, les températures maximales avoisineront les 21° en bord de mer et sur les hauteurs ardennaises et entre 22° et 24° dans les autres régions. Le vent soufflera faiblement de secteur ouest, et virera au nord-ouest. Il deviendra modéré en bord de mer.

Ailleurs que dans l’est du pays, les risques d’averses seront moindres et les éclaircies seront plus larges. En fin de nuit prochaine, le temps deviendra très nuageux avec progressivement un peu de pluie. En Ardenne, de la brume et du brouillard pourront se former en deuxième partie de nuit. Les températures minimales descendront entre 14° et 18°.

Mercredi, le temps sera très nuageux avec de légères pluies et/ou des averses se déplaçant du nord au sud. Sur le nord-ouest, le temps deviendra sec avec des éclaircies dans le courant de la matinée. Ces éclaircies s’élargiront et s’étendront progressivement à l’ensemble du territoire. Les températures maximales se situeront entre 16° et 22°. Le vent faible de sud-ouest à ouest virera au nord à nord-est à l’arrière de la zone de précipitations et deviendra modéré. En bord de mer, le vent sera modéré à parfois assez fort de nord-est.

Alerte orage

Du 12/09 15H au 13/09 05H : ” Cet après-midi, ce soir et durant la première partie de la nuit, nous prévoyons le passage d’intenses averses orageuses dans l’est du pays, avec un risque élevé de fortes précipitations en peu de temps. Dans une grande partie des provinces de Liège et du Luxembourg, on s’attend à des cumuls de précipitation compris entre 20 et 40 l/m², mais localement encore davantage de précipitations pourraient tomber ! Cette prévision est actuellement encore quelque peu incertaine. Nous suivons de près la situation et si nécessaire, les provinces de Namur et du Limbourg pourraient également passer en avertissement jaune ou l’avertissement jaune pour les provinces de Liège et du Luxembourg pourrait être amené à passer au niveau orange”, précise l’IRM.