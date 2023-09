Georges Gilkinet défend l’idée d’une gratuité de la SNCB pour les jeunes : “Nous devons attirer les utilisateurs de demain”

De nombreux dossiers importants seront abordés à la rentrée. Il reste encore neuf mois de travail. Cette législature a été courte et il reste encore beaucoup à faire. Tout d’abord, il est nécessaire de préparer la présidence belge de l’Union européenne. Ensuite, il faut garder à l’esprit que la vie ne s’arrêtera pas après les élections.

C’est-à-dire ? Vous voulez anticiper l’après-scrutin ?

En arrivant en tant que ministre, j’ai été frappé par les dégâts que peuvent causer de longues périodes d’affaires courantes. Lorsqu’il n’y a pas de directives données par le gouvernement précédent, l’administration ne peut pas prendre d’initiatives. J’essaie donc de préparer l’avenir en donnant des lignes directrices qui permettront de continuer le travail dans la limite de ce que sont les affaires courantes. En établissant des objectifs sur dix ans pour les entreprises ferroviaires, nous avons assuré la possibilité de continuer à investir dans le réseau et à acquérir du matériel. Cela permet également la mise en place d’une nouvelle politique tarifaire.

Les nouveaux tarifs de la SNCB, on en parle depuis longtemps. Mais quand arriveront-ils ?

Cette réforme des grilles tarifaires est programmée pour la fin 2024. Et elle va offrir des réductions systématiques à tous les jeunes jusqu’à 26 ans.

Elle va aussi mettre fin à la carte familles nombreuses. Les craintes de la Ligue des familles sont-elles infondées ?

Avec les nouveaux tarifs, les trois enfants d’une famille nombreuse bénéficieront toujours du tarif réduit. Mais désormais, les familles monoparentales et les familles recomposées y auront également accès. Cette réduction pourra en outre se cumuler avec d’autres. Ces grands principes sont désormais établis. Cependant, je pense que nous pourrions aller plus loin. Pour la prochaine législature, nous devrions viser une gratuité ciblée, comme l’ont fait Philippe Henry avec le TEC et Elke Van den Brandt avec la Stib. Cette gratuité serait financée par un démantèlement progressif des avantages fiscaux pour les employeurs sur la voiture-salaire.

Écolo fera-t-il de cette proposition une priorité pour l’après-2024 ?

Oui, nous devons ajouter une couche. Et la prochaine étape est la gratuité du rail pour les personnes jusqu’à 26 ans. L’objectif est d’augmenter la proportion de personnes qui choisissent le train pour leurs déplacements. Nous sommes à la veille de la rentrée universitaire, et c’est un signal que je souhaite envoyer à tous ces jeunes. Nous comptons sur eux. Ils représentent notre avenir. Ils sont les travailleurs de demain.

Soyons clairs : cette gratuité pour les moins de 26 ans n’est pas prévue dans la nouvelle grille tarifaire qui arrivera fin 2024…

Non. Cette nouvelle grille accordera déjà à tous les jeunes 40 % de réduction sur du prix du billet. Actuellement, seuls les bénéficiaires de la carte familles nombreuses pouvaient recevoir une réduction de 50 % sur la partie variable du billet. La nouvelle grille permettra aussi aux jeunes de cumuler cette réduction avec une autre, qui accordera 40 % aux billets vendus pour un voyage en heures creuses. Mais je le répète : je pense qu’on doit aller plus loin pour attirer les utilisateurs du train de demain. Il faut aller vers une gratuité ciblée, y compris les bénéficiaires d’une intervention majorées (NDLR : statuts BIM).

Contrairement à Écolo, le Premier ministre Alexander De Croo n’est pas d’avis que le gouvernement rouvre les négociations sur une réforme fiscale à l’occasion du budget 2024. Comment réagissez-vous ?

L’exercice budgétaire qui arrive ne sera pas simple. Mais je continue de plaider pour que dans le cadre de celui-ci, on puisse prendre les mesures visant à améliorer le salaire net des bas et moyens revenus.

Concrètement, ce sont des points que vous mettez sur la table des discussions ?

Évidemment. Tout comme la TVA à 0 % sur les titres de transport. J’ai appris qu’en politique, il fallait défendre dix fois la même idée pour qu’elle aboutisse. Et la revalorisation des bas et moyens revenus, c’est une idée qui va faire du bien à notre économie.

Tous les partis de la Vivaldi semblent d’accord sur ce principe. Le problème, c’est le financement…

Si nous étions tous d’accord, nous l’aurions fait. Et il faut être d’accord de cibler l’avantage seulement vers ceux qui en ont le plus besoin et non l’universaliser. Un ministre, le patron de la poste ou un travailleur qui compte vingt ans d’ancienneté n’a pas spécialement besoin de façon vitale de ce type d’avantage fiscal. Cet effort doit aller là où il fait la différence. Et plus on en discute à la table du gouvernement, plus je suis persuadé que c’est la solution. Et plus je suis fâché sur ceux qui font de la politique juste pour bloquer et pour empêcher le gouvernement d’avancer. En l’occurrence un parti, qui assume d’avoir bloqué cette réforme fiscale, le MR de Georges-Louis Bouchez.

“Baissons l’âge du vote dès 16 ans pour l’ensemble des scrutins”

Les 16-18 ans pourront voter pour les élections européennes. C’est une mesure qu’Écolo a défendue. Pourquoi ?

Le principe d’élargir le droit de vote pour les élections européennes aux jeunes de 16 ans était un des marqueurs verts dans l’accord de gouvernement. Nous avions envisagé une inscription préalable pour les 16-18 ans qui souhaitaient exercer leur droit de vote. Cependant, la Cour constitutionnelle a estimé que cela créait une inégalité avec les autres électeurs. Tout comme pour la gratuité des transports en commun, je pense qu’il faut aller plus loin. Il serait judicieux d’accorder le droit de vote dès 16 ans pour les élections fédérales, régionales et même communales. L’avis de la Cour constitutionnelle est très intéressant sur ce sujet. Elle reconnaît que les jeunes, tout comme les adultes, sont capables de se forger une opinion politique.

Certains sondages montrent qu’Écolo séduit les jeunes électeurs. N’y a-t-il pas une visée électoraliste derrière votre proposition ?

Non. C’est quelque chose que moi, je défends depuis 25 ans, quand j’ai commencé mon engagement professionnel dans les organisations de jeunesse. Si on veut faire des citoyens responsables, actifs, critiques et solidaires, la meilleure manière de les impliquer est de leur donner la capacité d’émettre leur opinion.

En Flandre, le vote ne sera plus obligatoire aux prochaines élections communales et provinciales. Qu’en pensez-vous ?

Notre démocratie est en danger, comme on peut le constater ailleurs en Europe. Je suis un défenseur du vote obligatoire, une caractéristique de notre système. Et je considère les élections comme un rendez-vous crucial avec la démocratie, qui se doit d’être le plus inclusif possible. Nous, les écologistes, avons toujours défendu une démocratie aussi large que possible. Cela pourrait également impliquer la mise en place d’assemblées de citoyens tirés au sort ou l’élargissement du droit de vote des personnes qui ne possèdent pas la nationalité belge.

“Je serai candidat aux prochaines élections”

“Je vais défendre mon bilan” ©Mathieu Golinvaux

Georges Gilkinet compte se présenter lors du scrutin du 9 juin 2024. “Je vais défendre mon bilan”, lance l’Assessois. “Il me semble normal que je fasse campagne pour l’expliquer aux citoyens. Une élection, ce n’est pas un redémarrage à zéro, c’est une accélération dans une direction. Climat, rail, biodiversité… On s’est battu avec Zakia, Tinne, Petra, Sarah et Marie-Colline pour donner une “green touch” à ce gouvernement.”

Dans un débat organisé par le Voka, l’organisation patronale flamande, aucun président de parti n’a souhaité reconduire une “Vivaldi”. “Ce qui compte avant tout, c’est d’avoir des Verts suffisamment forts à l’intérieur d’un gouvernement pour qu’il soit le plus vert de toute l’histoire de la Belgique”, lance Georges Gilkinet. “Il faut que le prochain gouvernement puisse nous battre en la matière, avec des partenaires qui seront d’accord de travailler de façon collégiale, respectueuse mais aussi dans le sens d’une transition écologique et solidaire permettant à chacun de vivre dignement.”

Enfin, dans une interview accordée à La Libre, le président de la N-VA Bart de Wever a fustigé les Écolos en estimant qu’ils venaient “d’une autre planète”. Dès lors, Écolo pourrait-il monter dans un exécutif avec la N-VA ? “Écolo, c’est l’antithèse de la N-VA”, répond Georges Gilkinet. “Nous ne sommes pas climatosceptiques. Et on croit en la Belgique. Je perçois, chez certains libéraux et socialistes, cette tentation d'un rapprochement avec la N-VA. C’est dangereux. Et Bart De Wever s’est étonné que Jean-Marc Nollet fût dans une gare quand il l’appelait. Il sous-entend qu’un président de parti ne devrait pas prendre le train. Est-ce dégradant de prendre le train ? Non. C’est moderne. Et j’espère que demain, de plus en plus de citoyens pourront prendre le train.”

Il l’a dit aussi…

Georges Gilkinet: "Moi ça me met vraiment en colère, parce que je veux défendre la démocratie." ©Mathieu Golinvaux

Le “pipigate” et les excuses de Vincent Van Quickenborne

“C’est sans doute la plus ridicule et la plus absurde des commissions parlementaires de l’histoire du parlementarisme belge. On se moque de nous jusqu’en France. Et ça commence à faire beaucoup… Il y a déjà eu le Qatargate avec des députés européens socialistes pris la main dans le sac de billets. Il y a eu ensuite l’affaire des pensions à la Chambre. Il y a aussi la violence sur les réseaux sociaux. Moi ça me met vraiment en colère, parce que je veux défendre la démocratie. Et tout cela donne une très mauvaise image du monde politique.”

La Légalisation du cannabis

“Cela figure historiquement dans le programme d’Écolo. La prohibition, quel que soit le produit concerné, ne fonctionne pas. Il vaut mieux un système encadré et contrôlé pour éviter les trafics. D’ailleurs, la priorité, c’est de lutter contre les trafics de drogue. Parce que c’est de la grande criminalité. C’est aussi de l’argent qui circule en dehors des circuits officiels. Et tout cela conduit à des drames humains. Mais s’il faut légaliser le cannabis, il faut le faire de façon intelligente. On observe donc avec intérêt ce qui se passe dans d’autres dans d’autres pays. Et je pense qu’il ne faut pas se précipiter.”